La Provincia firmó el contrato para la terminación de 30 viviendas en Paraná

En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el contrato para la terminación de treinta soluciones habitacionales pertenecientes a la Cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Sociales y Crédito (Vicoer) en la ciudad de Paraná.

Las unidades habitacionales cuentan con un presupuesto de más de 1.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 15 meses corridos. El acto de firma del contrato se desarrolló en la sede del IAPV y contó con las presencias del presidente del organismo, Manuel Schönhals; la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda; y el representante de la empresa constructora, Cimbra SA, Marcelo Vásquez.

Schönhals dijo que "una de las obras públicas más significativas es la construcción de viviendas, que ofrecen arraigo en cada comunidad entrerriana y dignifican a las familias para que puedan vivir dignamente".

El funcionario señaló que "cada vivienda que construimos implica, no sólo que una familia tenga un hogar, sino que se active la economía local, con la compra de materiales, y la mano de obra de esa comunidad".

Y sostuvo: "Estas obras son las que nos permiten cambiar la vida de las familias que están esperando tener su casa propia y ofrecerles a sus hijos un nuevo bienestar".

Finalmente, el directivo afirmó que "se reformuló el proyecto original y se definió la construcción de unidades con una tipología unificada: viviendas de dos dormitorios y 51 metros cuadrados cada una, que completarán el total de las 30 soluciones habitacionales".