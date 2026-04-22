Gato Negro finaliza su ciclo de cine poético

El espacio cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo la proyección del mediometraje La sangre de un poeta este domingo 26 de abril a las 19. Esta actividad marca el cierre del ciclo de cine de temática poética que la institución desarrolló durante todo el mes.

La sangre de un poeta fue estrenada originalmente en 1932 y constituye la ópera prima del polifacético artista francés Jean Cocteau y representa la primera parte de su Trilogía Órfica. La película cuenta con una duración de 50 minutos y se caracteriza por ser una obra muda donde la narrativa convencional es reemplazada por un lenguaje visual anclado en el inconsciente y la simbología de los sueños.

Con guion del propio Cocteau, música de Georges Auric y fotografía de Georges Périnal, el film fue financiado por Charles de Noailles y se destaca por ser la única aparición cinematográfica de la fotógrafa Lee Miller, además de contar con la participación de la trapecista Barbette. La proyección permitirá observar un trabajo que aborda temas como el arte, la imaginación, el deseo, la culpa y la muerte.

La estructura del film se divide en cuatro segmentos que transitan por diversos escenarios oníricos. En el inicio, la trama sigue a un artista cuyo dibujo cobra vida, trasladando una boca animada a la palma de su mano, para luego interactuar con una estatua femenina que lo incita a atravesar un espejo. A partir de allí, la historia se adentra en un hotel donde el protagonista observa situaciones a través de las cerraduras, incluyendo un hermafrodita y un fumador de opio. Otros pasajes del mediometraje incluyen escenas de estudiantes en una pelea de bolas de nieve con consecuencias fatales y un juego de cartas final sobre el cuerpo de un joven muerto, donde intervienen figuras como un ángel de la guarda y la estatua inicial que recupera su forma.

Durante la función, el espacio ofrecerá servicio de cafetería.

La entrada tiene un valor de $2.000 y puede abonarse directamente en puerta.