Etchevehere sobre el escándalo Adorni: “Lo importante es que ahora casi no se esconden los hechos”

“Es predecible que en un gobierno con tanta transformación que ha venido haciendo, y que tendrá en perspectiva mantener ese mismo ritmo, que haya un porcentaje de desgaste. Es lógico, es normal, es una democracia", afirmó Etchevehere.

El ex candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) y ex titular de Anses Entre Ríos, Sebastián Etchevehere, analizó la situación política de la gestión de Javier Milei, quien viene cayendo en su nivel de aceptación, jaqueado por presuntos casos de corrupción y la crisis económica.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Etchevehere consideró que la baja de imagen del Presidente se justifica porque “es predecible que en un gobierno con tanta transformación que ha venido haciendo, y que tendrá en perspectiva mantener ese mismo ritmo, que haya un porcentaje de desgaste. Es lógico, es normal, es una democracia y estará después en las habilidades de generar un nuevo posicionamiento para que siga buscando apoyo, porque en definitiva acá lo que se está buscando es apoyo para transformar un país en el que su derrotero en los últimos 30, 40, 50 años le ha venido pifiando siempre”.

“En este esfuerzo que está haciendo Javier Milei surgen nuevas situaciones que lo llevan a reconfigurarse, pero también lo estamos viendo a nivel mundial. Lo importante es que se veía que en Argentina estábamos como afuera de juego y ahora estamos tratando de que se encauce el país en su conjunto y con todas las problemáticas que se vienen señalando en los últimos días”, resumió.

En ese marco, consideró que Milei “siempre fue muy pragmático. La construcción de la política, de cómo hacer para nunca perder el objetivo usó de pragmatismo para lograr ese objetivo” y como ejemplo mencionó que “el viceministro de Economía de (Sergio) Massa, dos días después de asumir Javier dijo que el plan que tenían ellos era casi igual al que sabía que iba a poner en práctica Javier Milei”. “Es decir que había un consenso de un rumbo económico a seguir, que no iba a ser fácil obviamente por los antecedentes, por la forma de construir política que tenemos, de a veces priorizar novelas y no saber que la sociedad se maneja con seriedad, y a partir de ahí sentí que era como esclarecedor que las políticas en su conjunto iban atrás de un objetivo, y después en los hechos se dio así. Obviamente no iba a ser fácil y hay que replantearse continuamente”, definió.

Comparó que “lo mismo se ve en Entre Ríos; uno ve a una Paraná muy alicaída pero no se nota en el resto de la provincia ese mismo ánimo. Capaz porque no tuvieron tantas herramientas el resto de los poblados para saber cómo organizarse a sí mismos, porque estaban a su propio devenir, y en Paraná que contaba con más herramientas políticas podías hacer diferencia y hoy se nota mucho más la crisis en Paraná que en otras ciudades”.

En este contexto, dijo que la crisis “está, pero creo que es el esfuerzo que se dijo que se tenía que hacer para encontrar este rumbo común”.

“El cambio está en el momento que no tenemos esos altos índices de inflación que nos llevaban a vivir realidades que no eran nuestras; estábamos escondidos en una situación que uno no manejaba. Ahora lo que pasa es que estamos a nuestro propio devenir y ese propio devenir hay que hacerlo; nos tienen que ayudar el Estado y tiene que haber herramientas, obviamente porque para eso es un Estado; tiene que generar la acción en el momento, la impronta de encender la mecha para que todos tengamos algún objetivo común, hay que hacerlo y creo que es el rol fundamental. El mundo se está reconfigurando a sí mismo, nunca hemos vivido tantas situaciones de guerra, verlas online, retirar un Presidente de un país de un momento a otro, y ver que la sociedad es distinta y los países, lo aceptan como un hecho. Son cambios de reglas de juego muy fuertes. Nosotros veníamos fuera de todo ese contexto, de toda esa realidad, viviendo una novela, por los elementos de ficción que veíamos, no era real lo que nos pasaba. Pero obviamente uno ve que tenemos que buscar la manera de que estas cosas se vayan solucionando uno por uno, cada uno de los sectores, y siempre pensando en los que más necesitan”, reflexionó.

Etchevehere afirmó que no tuvo más ofrecimientos ni de Milei ni del gobernador Rogelio Frigerio “con respecto al ámbito gubernamental”, pero afirmó: “Te queda toda una impronta de seguir los movimientos, los distintos grupos, de la posibilidad de futuros armados, pero con respecto a lo que es el gobierno nacional y provincial, no; porque también nosotros siempre tuvimos en claro que veníamos a una misión de que no queríamos que siguiera el gobierno kirchnerista manejando el destino del país porque veíamos desvirtuada, no solamente la herramienta del Estado en todo sentido, me refiero al poder de gobierno gubernamental y también el judicial, el legislativo, se empañaba toda la actividad gremial”.

A la hora de analizar la gestión de Frigerio, sostuvo que “él mismo lo califica, confía en un rumbo económico, pero sabe que hay faltantes. Se le ve en el lenguaje corporal que él tiene, de que está tratando de potenciar lo que podría darle mayores soluciones a la provincia. Pero creo que también se encuentra en una situación difícil”.

Consultado por una posible reelección de Frigerio, indicó que “si está dentro de lo legítimo, creo que está dentro de su derecho”.

En otro orden de cosas, sobre el escándalo por presunta corrupción del ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Etchevere consideró que “lo importante es que ahora casi no se esconden los hechos. Aparecen para no solamente conocerlos, sino también para tomar posición”.

“Es totalmente dinámico esto, pero desde el momento que se conoció, la situación que se expuso y cómo la población va tomando conocimiento de la situación, dejemos que las cosas sigan su devenir. Pero fue en un plazo muy breve. Siento que no se esconde nada, siento que se puede saber, se puede opinar y sabiendo que, si alguno hace alguna trampa, en muy poco tiempo también se va a conocer. Esa lógica de esconder y de saber solamente un grupo selecto del destino del país y cómo manejarte y vos te dabas cuenta dos o tres años después, a eso nunca lo puedo celebrar, en cambio ahora es en tiempo real. Y dejemos que las cosas se sigan, porque se están analizando, se están llevando pruebas, se están dejando a la opinión pública”, refirió.

Sobre la continuidad de Adorni en el cargo sin tomarse, como mínimo, una licencia, justificó: “Está en proceso, entonces hay que ver qué va a suceder y no creo que esto va a quedar así, va a seguir produciéndose sus hechos, sus cosas o explicando, pero mientras tanto me parece que queda todo muy expuesto a la sociedad y eso es lo bueno”.

De todos modos, reconoció que lo ocurrido “genera mucho ruido, uno quiere siempre transparencia, y acá no hay que esconder nada”.

En relación con los cuestionamientos y descalificaciones de Milei hacia los periodistas, opinó que “se ve que es una cuestión muy interna de él, tiene que ver con su propia formación como individuo. No sé qué instancia lo llevó a tenerlos que meter en política, para construir política a partir del periodismo, sabiendo el rol que cumplen, que es una misión esencial que es reflejar los problemas. El periodismo es reflejar los problemas comunes que tiene la sociedad, y no se pueden contar cuentos lindos, contás problemas que surgen, los dejás a la vista de la sociedad, la sociedad va fijando posición y después se va encauzando esa situación”.

“Lo importante de la situación es de que cada uno va fijando su posición, no se esconden. Es importante el rol de FOPEA, el rol de ADEPA, de diario La Nación que no sigue escondiendo la situación que considera que tiene que marcar con respecto a la agenda pública. Cada uno está jugando con su rol y eso hace muy bien en la sociedad. Peor es vivir en una hipocresía y decir que está bien o está mal, es un proceso y en esta cuestión de tener que madurar como sociedad, el ingrediente fundamental es la información. Entonces, si también el Presidente considera callar o hablar con respecto a una situación, está en él y obviamente se atiene a sus propias consecuencias, está en el juego. Alguno le dirá que no conviene hacerlo políticamente y él cree que le hace bien, pero capaz que después lo convencen por los resultados de las encuestas de que ese camino no es el correcto. Porque nos guste o no, tiene muchos elementos de su forma de actuar en cómo construye política, y hasta ahora una persona que no tenía ni estructura, no tenía base partidaria, tampoco se le conoció fuerte financiamiento, logró ser Presidente de un país en una población que estaba totalmente asqueada de lo que era el devenir de la política”, evaluó.

En otro orden de temas, dijo que le “sorprendió” la rápida ruptura de la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel y dijo no tener vinculación con ella. “No la he retroalimentado, he preferido tomar como un paso al costado, ocuparme de las cosas que uno considera que es sano para la sociedad. Estoy ahora como presidente del Foro de Políticas Públicas de la provincia de Entre Ríos. Obviamente que la relación humana es re importante, pero también sabemos que las crisis económicas no te dan respiro; hay que recordar cuando (Mauricio) Macri creía que podía manejar con herramientas políticas la situación económica, pero las situaciones económicas son implacables. Creo que eso sí lo tiene muy presente Javier Milei en la cabeza y a veces se da licencias para no perder ese objetivo y sabiendo que después significan algún costo político en la construcción de apoyo, de consenso. Pero bueno, estamos en una reconfiguración mundial de la política. Es muy importante lo que estamos viviendo a nivel mundial, regional y sigo viendo sana a la situación, teniendo en cuenta el esfuerzo de muchos sectores que la están pasando mal, pero ojalá que esto se empiece a haber atisbos de soluciones”, concluyó.