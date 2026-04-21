Se recupera la mujer involucrada en una muerte en motel de Paraná: avanza la causa judicial

La investigación por el confuso episodio ocurrido en la habitación 10 del Motel Torremolinos de Paraná sumó un nuevo dato: Florencia Pisano, la mujer que resultó herida de dos disparos en la zona bucal, recibió el alta médica el jueves 16 de abril y se recupera en su domicilio. Estuvo internada desde el lunes 9 de marzo en terapia intensiva del Hospital San Martín.

Según supo Ahora, el caso sigue bajo la órbita de la fiscal Patricia Yedro, quien dispuso este martes la declaración de imputado e imputación de cargo y la imposición de medidas de coerción. Todo será en la casa de la mujer. En la audiencia estará presente el abogado defensor Milton Urrutia.

Una vez acusada formalmente la mujer, se iniciarán las pericias en el arma calibre32. y peritarán los celulares secuestrados del hombre y la mujer.

Pisano, dado su delicado estado de salud, no puede moverse. La mujer podrá declarar o abstenerse esperando que avance la causa.

La principal hipótesis es que la mujer habría disparado contra Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, hallado muerto con un tiro en la nuca, y luego intentado quitarse la vida. Sin embargo, los dermotest realizados dieron negativos tanto en ella como en Lussa, lo que abre dudas sobre la presencia de una tercera persona en la escena.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que Lussa había recibido amenazas meses antes del hecho y que la mañana del lunes 9 un desconocido preguntó por él en su casa. Además, se conoció que Pisano había sido pareja de un hombre vinculado a una familia bajo investigación por narcotráfico.

El arma calibre .32 encontrada junto al cuerpo, los testimonios de empleados del motel y las visitas previas a la víctima son piezas que aún no encajan en el rompecabezas.

Un dato que se conoció producto de la investigación es que la pareja iba siempre al mismo motel en la Fiat Strada Adventure blanca y al mismo horario.

El expediente, lejos de cerrarse, se abre a nuevas líneas de investigación que podrían vincular el caso con amenazas previas y entramados delictivos más amplios. La fiscal Yedro mantiene bajo análisis cada detalle, mientras la sociedad espera respuestas sobre un episodio que sigue rodeado de incógnitas.