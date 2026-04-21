Ley de concesiones: los senadores justicialistas no apoyaron porque faltan garantías para los usuarios

La oposición no acompañó la iniciativa de las concesiones viales, al menos hasta ver mejoras reales en las rutas.

El bloque justicialista propuso que los usuarios no paguen peaje hasta que las obras estén mayormente realizadas y que se prohíba su cobro en rutas sin mejoras reales. “No queremos que se cobren peajes por bacheos”, dijeron. Además, plantearon limitar el poder de las concesionarias y evitar endeudamiento sin control.

“No decimos no; decimos así no”, expresaron los legisladores justicialistas que fundamentaron la decisión del bloque en la sesión de este martes al no acompañar el proyecto que propone un régimen de concesiones para la provincia.

En ese sentido, y en su rol de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Diego Conti lamentó la falta de instancias de trabajo más amplias: “Me hubiera gustado poder haber tenido el espacio necesario de análisis y debate, con la presencia de ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, para abordar en profundidad este proyecto”.

El legislador señaló que ese tipo de dinámicas sí se dieron en Diputados, donde el proyecto fue tratado durante cinco meses y contó con varias reuniones de comisión. “Celebro ese proceso, porque permitió introducir modificaciones al texto original. Eso es lo que debería suceder siempre: generar ámbitos de discusión real”, afirmó.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro remarcó que el bloque no se opone a las concesiones ni a la inversión privada, pero sí cuestionó el marco propuesto: “Coincidimos en que la provincia necesita un régimen de concesiones y que es necesario mejorar la infraestructura”, se indicó en un comunicado de prensa.

Sanzberro insistió que “nadie está en contra de la inversión. Pero no queremos sancionar cualquier marco regulatorio”. En esa línea, advirtió sobre uno de los puntos centrales del proyecto: “Tal como está planteado, habilita el cobro de peajes en rutas existentes incluso por tareas de mantenimiento. Eso implica que se podría terminar cobrando peaje por tapar baches, y eso no es razonable”.

Frente a esto, explicó que el bloque propuso una alternativa clara: permitir el cobro de peaje únicamente cuando existan obras nuevas o mejoras sustanciales que incrementen la capacidad o la seguridad de la vía, y que además se ejecuten antes de trasladar el costo a los usuarios.

Asimismo, Sanzberro cuestionó la posibilidad de que el Estado asuma riesgos financieros en favor de privados: “No es correcto delegar la facultad de comprometer el crédito público para respaldar deudas de concesionarios. Si el privado no paga, el riesgo recae sobre la provincia y termina afectando servicios esenciales como la salud o la educación”.

A su turno, el senador Juan Cosso hizo hincapié en la falta de diálogo político durante el tratamiento del proyecto y señaló que esa situación impidió arribar a consensos: “Creemos en acompañar estos procesos, pero con modificaciones. Lo que nos llevó a no acompañar es la falta de diálogo legislativo para mejorar la ley”.

Cosso explicó que el bloque había trabajado propuestas concretas: “Planteamos inicialmente once modificaciones y, en un esfuerzo por construir acuerdos, las reducimos a tres puntos centrales que hacen al espíritu de la ley”. Entre ellos, mencionó las condiciones para el cobro de peajes y mayores controles sobre las garantías estatales. “Son cambios razonables que hubieran permitido una ley más equilibrada. Lamentablemente, no hubo voluntad de incorporarlos”, sostuvo finalmente.