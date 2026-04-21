Proponen crear un ente técnico para resolver los problemas estructurales del servicio de agua en Paraná

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín (Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto para crear el Ente Municipal de Gestión Hídrica de Paraná (EMGHP) con el objetivo de reorganizar el sistema de agua potable, cloacas y drenaje bajo un esquema de planificación de largo plazo, autonomía técnica y financiamiento específico.

La iniciativa no se limita a un enfoque técnico, sino que también abre un debate político sobre el destino de los recursos públicos. “La ciudad arrastra problemas estructurales desde hace años y, sin embargo, se siguen destinando fondos a acciones que intentan mostrar una ciudad que aún no resolvió lo básico”, señaló.

El proyecto propone crear un fondo específico financiado con el 100% de la Tasa de Servicios Sanitarios y con el 90% de los recursos del fondo de promoción de la comunidad y el turismo, que hoy no tienen destino específico. “No se crean nuevos impuestos, se ordenan los recursos existentes”, remarcó el edil.

Además, establece un directorio con mandatos de seis años y renovaciones escalonadas, con el fin de garantizar continuidad en la gestión y evitar que cada cambio de gobierno implique empezar de cero. El organismo estaría integrado por personas idóneas con formación o experiencia en ingeniería, saneamiento, gestión pública y regulación de servicios públicos.

Desde el punto de vista conceptual, la iniciativa se apoya en una idea central: priorizar la resolución de los problemas estructurales por sobre las acciones accesorias. En esa línea, Rodríguez Paulin citó al especialista en gestión urbana Toni Puig, quien sostiene que las ciudades deben pensarse para mejorar la calidad de vida de quienes las habitan. “Primero tenemos que lograr que Paraná sea una ciudad que funcione. Si el agua falla o la ciudad se inunda, no hay desarrollo posible”, afirmó.

Además, advirtió que la falta de suministro de agua potable no forma parte hoy de la agenda central del gobierno municipal encabezado por Rosario Romero, y alertó que la situación podría empeorar el próximo verano si no se toman medidas de fondo.

Finalmente, el concejal señaló que la propuesta surge del trabajo conjunto con vecinos y especialistas de la ciudad, y que se encuentra abierta a recibir nuevos aportes.

El proyecto ya fue girado a las comisiones de Legislación, de Hacienda y Obras y de Servicios Públicos, donde se espera que se abra un debate sobre el modelo de ciudad y las prioridades de gestión.