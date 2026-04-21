Básquet: Quique Club le ganó a Ciclista y subió en las posiciones

Quique Club le ganó a Ciclista y subió en las posiciones del Torneo Apertura de la APB.

Quique Club le ganó por 58 a 54 a Ciclista, en el partido que abrió la acción de la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. de esta forma el Decano dio un buen paso para subir en la tabla de posiciones.

En el debut de Uriel Lejtman, el flamante fichaje, Quique Club supo dominar al líder del campeonato, derrotarlo y subir en las posiciones. Para el Verde fue la segunda derrota al hilo luego de un inicio de temporada por demás positivo.

Sin brillar y en un encuentro de bajo goleo, el Decano fue algo más fino que su rival en los momentos importantes, pudo sostenerse en ganador y así alcanzó un triunfo de valor, consigna Paraná Deportes.

Leandro Chorvat con 13 puntos, Uriel Lejtman con 11 y Emiliano González con otros 11 tantos fueron los destacados del ganador. En Cicli, en tanto, Juan Schmidt con 13 unidades, fue el desequilibrante.