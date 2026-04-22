Giro en la investigación: pericias confirmarían que el incendio en el Hospital Masvernat fue intencional

Lo que inicialmente se barajó como un posible accidente en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia ha tomado un rumbo delictivo. Según los informes técnicos preliminares de los Bomberos Zapadores, el siniestro ocurrido días atrás no fue producto de una falla técnica, sino de una acción humana deliberada.

Un orificio en la pared, la clave del siniestro

De acuerdo a las fuentes judiciales, los especialistas centraron su análisis en un sector de archivo ubicado en la planta baja del nosocomio. En dicho lugar, la existencia de un orificio en una pared de placa de yeso (conocida como durlock) habría sido la vía de entrada para el elemento que inició el fuego.

La hipótesis principal sostiene que "un cigarrillo encendido -u otro elemento similar- habría sido arrojado a través de un orificio en una pared de placa de yeso". Al ingresar al área de archivo, el elemento incandescente entró en contacto con abundante documentación en papel, lo que "habría facilitado la rápida propagación de las llamas en ese espacio puntual".

Se descartan causas accidentales

Tras una minuciosa inspección ocular y el análisis de residuos, los peritos fueron concluyentes. "Habrían descartado, en principio, una falla eléctrica u otra causa accidental", lo que sitúa la investigación bajo la carátula de una posible intencionalidad.

Buscan a los responsables

Afortunadamente, el hospital pudo mantener su operatividad y no se lamentaron víctimas ni heridos, aunque los daños materiales en el sector administrativo son de consideración.

Con el informe de los Bomberos Zapadores en mano, la Justicia local se enfoca ahora en determinar la autoría del hecho. Se busca establecer si el elemento fue introducido desde el exterior o desde un sector contiguo, con el fin de identificar a quién o quiénes provocaron este ataque contra uno de los centros de salud más importantes de la región.

(Fuentes: Diario Río Uruguay y El Entre Ríos)