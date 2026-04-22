La Asociación Civil Barriletes lanza una nueva edición del ciclo Otoño en el patio

La institución anunció el regreso de su Ciclo de Teatro Otoño en el patio, una iniciativa que se desarrollará durante los meses de abril, mayo y junio de 2026 en su sede de calle Courreges 418, en la ciudad de Paraná. La propuesta cuenta con el apoyo del programa Entre Ríos a todo teatro del Consejo Provincial de Teatro Independiente (Contier) y tiene como objetivo ofrecer espectáculos locales de calidad al aire libre y contribuir al sostenimiento de Barriletes como un espacio fundamental de comunicación y cultura comunitaria en la región. Las funciones se llevarán a cabo los domingos por la tarde bajo la modalidad de entrada a la gorra consciente.

La programación se pondrá en marcha este domingo 26 de abril a las 16:30 con la presentación del grupo Compañía Teastral, que pondrá en escena la obra "Don Quijote, el de bigotes". Se trata de una versión libre de teatro clown apta para todo público que utiliza el humor para narrar las clásicas aventuras de Don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza en la búsqueda de Dulcinea.

Posteriormente, el domingo 17 de mayo en el mismo horario, el ciclo recibirá la visita de la agrupación Teatro Silvestre, proveniente de la ciudad de San José, con su propuesta "Ávida de vuelo". Este espectáculo contiene elementos de cuento y taller para generar una experiencia lúdica e interactiva destinada a las infancias, donde a través de una criatura mítica se abordan versos y sonidos de la naturaleza.

En paralelo al inicio de las funciones, la comisión organizadora mantiene abierta una convocatoria dirigida a otros artistas y elencos que deseen integrar la cartelera de los meses de mayo y junio. La intención es fortalecer el ciclo mediante la diversidad de propuestas, estableciendo un esquema de porcentajes sobre el valor de las entradas para garantizar una retribución tanto para los trabajadores del arte como para la Asociación Civil.

Los interesados en postular sus obras deben completar el formulario digital de inscripción y tener en cuenta que las presentaciones se realizan en el patio del espacio cultural.

Debido a esta característica de escenario al aire libre, los organizadores aclararon que en caso de condiciones climáticas adversas o lluvia, las funciones serán reprogramadas para asegurar la integridad técnica y la comodidad del público.

Para el desarrollo de este ciclo, el espacio cultural dispone de una infraestructura técnica que incluye una consola Behringer de doce canales, parlantes potenciados de quince pulgadas con sus respectivos soportes y un sistema de iluminación compuesto por luces Proton LED y spots de luz fría y cálida. Los equipos estarán disponibles para facilitar la labor de los grupos independientes que se sumen a la propuesta.