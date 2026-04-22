Villaguay realizó concursos públicos para ocupar cargos en la administración municipal

Más de 27 ciudadanos participaron este martes 21 de abril de la prueba técnica correspondiente al concurso para la incorporación de dos Inspectores de Tránsito.

La Municipalidad de Villaguay continúa fortaleciendo los procesos de selección de personal a través de concursos públicos, garantizando igualdad de oportunidades y transparencia.

En esta oportunidad, más de 27 ciudadanos participaron este martes 21 de abril de la prueba técnica correspondiente al concurso para la incorporación de dos Inspectores de Tránsito.

“Este tipo de instancias no solo promueven la idoneidad en el acceso a los cargos, sino que reflejan una decisión política clara: construir un Estado municipal más transparente, profesional y al servicio de la comunidad”, se informó desde el municipio.

“Villaguay sigue avanzando en una gestión que apuesta a la formación, la responsabilidad y la equidad en cada incorporación”, se indicó.