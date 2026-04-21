Un hombre fue apuñalado frente a la plaza Ramírez de Paraná y pelea por su vida en el hospital

Un hecho de violencia sucedió en horas de la madrugada de este martes en Paraná, donde un hombre resultó gravemente herido por una puñalada. La Policía detuvo a tres personas.

El intento de homicidio ocurrió alrededor de las 0.40, en la esquina de calles Almirante Brown y Esquiú, en inmediaciones de la plaza Francisco Ramírez.

Según se informó a ANÁLISIS, J.V.B., de 33 años, quien se encuentra viviendo en la calle, fue atacado con un arma blanca por al menos tres personas. El hecho fue informado a la comisaría cuarta por una mujer vecina del lugar, que llegó corriendo a la guardia e informó que había una persona tirada en el suelo.

Cuando los uniformados acudieron al lugar, encontraron a la víctima en medio de un charco de sangre y todavía podía hablar: señalaba a un tal “Ruso” como autor de la agresión, quien se cambió de vestimenta luego de atacarlo.

A pocos metros del lugar, la Policía pudo localizar a dos hombres y una mujer. Uno de los hombres fue detenido: C.M., de 32 años, ya que hay testigos que lo señalaron como el autor de la puñalada, además de haberse encontrado cámaras de seguridad que registraron el episodio.

El herido fue trasladado al hospital San Martín con una herida de arma blanca en el lado izquierdo del abdomen. Fue intervenido en el quirófano y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

El caso está a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, de la Unidad Delitos Complejos.