“Las pérdidas son millonarias”: estiman que hay un millón de hectáreas inundadas en el norte de Santa Fe

Las abundantes lluvias que se registraron la semana pasada en el norte de Santa Fe dejaron como resultado un millón de hectáreas inundadas en los departamentos de 9 de Julio, General Obligado y Vera y pérdidas millonarias en la actividad ganadera, principal producción de la zona.

Si bien los tres distritos fueron afectado por precipitaciones, que llegaron a dejar acumulados de hasta 400 milímetros, el más afectado fue el de Vera, cuyos productores piden que se declare la emergencia agropecuaria en el departamento y se posponga la finalización de la campaña de vacunación contra la aftosa.

El departamento de Vera es una zona de bajos submeridionales, lo cual propicia la acumulación de agua, no solo por las lluvias locales, sino también porque recibe los acumulados de las regiones aledañas. El departamento de Vera es una zona de bajos submeridionales, lo cual propicia la acumulación de agua, no solo por las lluvias locales, sino también porque recibe los acumulados de las regiones aledañas.

En diálogo con Clarín Rural, el presidente de la Sociedad Rural de Vera, Carlos Chamorro, indicó que “hasta la semana pasada hubo distritos en los que llovieron más de 400 mm y en esas zonas la situación es alarmante. El promedio del departamento fue de entre 200 y 300 mm, por lo que el acumulado es importante”.

“Los tres departamentos están complicados, pero sobre todo el nuestro, porque es una zona de bajo submeridionales en donde toda la lluvia acumulada del oeste viene hacia acá”, dijo Chamorro, quien detalló que el desagüe natural de la región es el río Paraná al norte y el Salado al sur, que hoy se encuentra desbordado por las lluvias en Tucumán y Salta.

La actividad ganadera, la principal de la zona, es la más afectada.La actividad ganadera, la principal de la zona, es la más afectada.

Es por este panorama que el titular de la sociedad rural local considera a la situación “más que complicada”. “La gente está sacando animales hace varios días hacia zonas más altas. Los camiones no pueden circular, sino que al ganado se lo mueve por arreo. Y lo poco que se tenía que cosechar, no se pudo hacer. Por eso, las pérdidas son millonarias en todo sentido”, completó al respecto Chamorro.

Estiman que hay un millón de hectáreas inundadas

Según un informe elevado a la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) para que motorice un pedido de emergencia agropecuaria a la provincia y a Nación, Vera, departamento ganadero por excelencia, posee unas 700.000 cabezas en la actualidad.

Debido a las inundaciones, el impacto en la actividad redunda en pérdida de condición corporal del rodeo, restricción al agua de calidad, dificultades en suplementación y logística alimentaria y problemas sanitarios, como enfermedades podales y parasitosis.

Si bien se registró mortandad de animales, Chamorro comentó que todavía son casos aislados.

Si bien hay casos de mortandad de animales, los mismos son aislados.Si bien hay casos de mortandad de animales, los mismos son aislados.

Pero no solo el daño es productivo: “Hoy hay parajes aislados, escuelas que no dan clases porque no se puede llegar, localidades al norte sin luz… La situación es muy complicada”.

Las lluvias y las inundaciones también dejaron al descubierto los problemas de infraestructura que tiene que enfrentar el campo, con los caminos rurales como principal escollo para la producción.

“Los reclamos que hacemos hoy son los que venimos haciendo hace 30 años: tenemos muy poca infraestructura en caminos, que hoy están intransitables y todo esto se agrava por la época en que se da, entrando en el invierno, por la escasa pastura que hay, que ya, con está agua, directamente no está”, completó Chamorro.