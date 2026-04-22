Marcan la “especulación e incoherencia” del PJ por votar una ley a favor en Diputados y en contra en el Senado

La Cámara de Senadores sancionó este martes la Ley de Concesiones. En la sesión se dio la particularidad de que el bloque del PJ votó en contra de la iniciativa, siendo que en diciembre la bancada peronista en la Cámara de Diputados la había apoyado por unanimidad. Desde el oficialismo se habló de “falta de coherencia y especulación”.

Al respecto, el senador Rafael Cavagna (JxER) cuestionó “la falta de coherencia del peronismo” y defendió la norma como “una herramienta clave para recuperar la infraestructura provincial”.

“El tratamiento de la ley de concesiones viales dejó expuesta una fuerte contradicción dentro del peronismo entrerriano. Es muy difícil de explicar que un mismo espacio político vote a favor de una ley en Diputados y, pocos días después, la rechace completamente en el Senado”, expuso el legislador.

“Estamos hablando del mismo proyecto, con aportes incluidos por ellos mismos. No cambió la ley, cambió la decisión política”, advirtió.

A través de un comunicado, Cavagna remarcó que la norma apunta a dar respuesta a uno de los problemas estructurales más graves de la provincia, que es el deterioro sostenido de la red vial. “Durante años, las rutas provinciales fueron sinónimo de abandono. Eso no es un relato, es algo que cualquier entrerriano vive todos los días”, señaló.

En ese sentido, el senador explicó que la ley habilita esquemas de concesión en corredores específicos donde el volumen de tránsito lo permita, con inversión privada, pero bajo control del Estado. “No es una privatización. Es una herramienta moderna que utilizan la mayoría de las provincias para poder garantizar obras y mantenimiento cuando el Estado no tiene capacidad financiera suficiente”, indicó.

“El objetivo es claro: terminar con la lógica del parche permanente y avanzar hacia soluciones estructurales, con contratos, plazos, obligaciones de inversión y controles”, agregó.

“Venimos de muchos años sin planificación, con rutas destruidas y con un esquema que dejó a la provincia sin margen para encarar obras de fondo. Frente a eso, lo responsable es generar alternativas concretas”, continuó Cavagna.

Sobre el cambio de postura del PJ, Cavagna fue directo: “Los mismos argumentos que en la Cámara de Diputados sirvieron para mejorar y acompañar la ley, en el Senado se usaron para rechazarla. Eso demuestra una falta de coherencia muy difícil de sostener”.

“Da la sensación de que hubo más especulación política que análisis real del proyecto. Y eso es grave, porque estamos discutiendo herramientas para resolver problemas concretos de la gente”, sostuvo.

Finalmente, concluyó: “Nosotros estamos enfocados en ordenar lo que recibimos y en dar soluciones definitivas. Para eso hace falta responsabilidad y coherencia. No se puede decir una cosa en una cámara y hacer exactamente lo contrario en la otra”.