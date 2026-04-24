La Unión batalló, pero no le alcanzó y la llave se estiró a un quinto juego

La Unión luchó en el sur argentino, pero no pudo sentenciar la llave ante Pico FC.

La Unión de Colón perdió por 80 a 75 ante Pico FC, en el marco del cuarto partido de la serie de octavos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Con este resultado, la llave quedó igualada 2 a 2 y la historia se definirá el próximo domingo cuando se vean las caras en el Estadio Carlos Dalaoie.

Entre los puntos altos del equipo de Gustavo Morla se destacaron Rodrigo Sánchez, goleador del juego con 19 puntos, Leonardo Mainoldi, determinante con 17 unidades y fundamental en el cierre.

En el conjunto entrerriano, Matías Caire y Gonzalo Romero fueron los más productivos con 15 puntos cada uno, bien acompañados por Rodrigo Acuña con 14 y Guido Cabrera con 11, en un equipo que compitió hasta el final pero no pudo sostener la ventaja en el cierre.

El cotejo en suelo pampeano

El arranque del partido fue favorable al conjunto dueño de casa, que logró imponer condiciones desde la intensidad defensiva y la efectividad en ataque. Con buenos pasajes de Rodrigo Sánchez y el aporte de Manuel Peyronnet, Pico se quedó con el primer cuarto por 22-19.

En el segundo período mantuvo la línea, con una ofensiva más fluida y variantes que le permitieron estirar diferencias, cerrando la primera mitad arriba 42-37 (parcial de 20-18).

Sin embargo, La Unión reaccionó tras el descanso largo. Ajustó en defensa y encontró gol en las manos de Matías Caire y Gonzalo Romero, lo que le permitió dar vuelta el desarrollo. El tercer cuarto fue para la visita por 21-14, pasando al frente 58-56 de cara al tramo final.

El último capítulo fue electrizante. Un triple de José Peralta abrió el cuarto y devolvió la ventaja al Decano (59-58), aunque rápidamente Valentino Salamone respondió para poner a la visita arriba 60-59. Desde allí, el partido entró en un golpe por golpe constante, hasta que Pico encontró claridad en momentos decisivos.

Juan Ignacio Rodríguez Suppi manejó los tiempos con criterio, Rodrigo Sánchez asumió la responsabilidad ofensiva y Leonardo Mainoldi aportó su experiencia desde la línea de tiros libres para inclinar definitivamente la balanza. El parcial de 24-17 en el último cuarto selló el 80-75 final.

La historia se definirá el próximo domingo en el estadio Carlos José Delasoie, en Colón, donde ambos equipos jugarán el quinto y definitivo punto en busca del pase a cuartos de final.