TC2000: quedo definido el formato de competencia para la carrera en Concordia

El TC2000 llegará el fin de semana del 2 y 3 de mayo al Autódromo Ciudad de Concordia.

La tercera fecha de la temporada 2026 del Campeonato de tendrá lugar el próximo 2 y 3 de mayo en el autódromo Ciudad de Concordia, escenario que reemplazará a Rosario. En la antesala al evento, la categoría dio a conocer cuál será el formato deportivo que tendrá la competencia.

Según lo establecido por el Reglamento Particular de la Prueba (RPP), el TC2000 disputará un evento regular en el trazado entrerriano. Por lo cual, la actividad en pista consistirá de una prueba libre para pilotos autorizados y un shakedown el viernes.

La continuidad será el sábado con los dos entrenamientos oficiales y luego será el turno de la clasificación, tanda que utilizará el formato de vuelta lanzada para su desarrollo. Al finalizar cada entrenamiento, los pilotos podrán practicar la largada detenida en la recta posterior a la salida de la curva 2.

El domingo se abrirá con el warm up y después se realizará la competencia final. La carrera será con partida detenida, al igual que fue en El Zonda, donde se estrenó el sistema después de un cambio en la relación de la caja de velocidades.