La diputada María Elena Romero destacó “tres ejemplos de integridad argentina”

La diputada María Elena Romero (JxER-Feliciano) resaltó las figuras del actor Luis Brandoni, del Papa Francisco y de la educadora Juana Manso. Tres personalidades que se recuerdan estos días de abril. “Hoy pretendo no sólo evocar fechas, sino destacar a verdaderos ejemplos. Porque hay nombres que, al ser pronunciados, no deben quedar atrapados en la nostalgia ni en el calendario. Deben interpelarnos. Deben incomodarnos incluso. Nos convocan a pensar qué hacemos nosotros, desde nuestras responsabilidades públicas, con los valores que algunas vidas encarnaron”, consideró.

Señaló “tres fechas que nos convocan a una reflexión profunda: el 20, el 21 y el 24”. “No son solo días en el calendario; son hitos que nos invitan a pensar la política desde la ética, la coherencia y el compromiso”.

“Este lunes 20 de abril, con la reciente noticia de la muerte de Luis Brandoni, nos encontramos con la partida de un hombre que, desde la cultura y la política, defendió con firmeza los valores democráticos en momentos difíciles de nuestra historia. Su compromiso con la libertad de expresión y con las instituciones republicanas es un legado que no podemos relativizar. Brandoni nos muestra que el compromiso cívico puede tomar muchas formas, pero siempre exige coherencia. Su vida fue un testimonio de ello: entendió que la política y la cultura son dos caras de una misma moneda dedicada a la construcción de una identidad nacional basada en el respeto a la ley y la democracia”, dijo.

Agregó después que “el 21 de abril, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, emerge con fuerza su legado de cercanía, humildad y compromiso con los más vulnerables, tal y como ya lo he sostenido oportunamente al recordarlo. Supo poner en el centro a los olvidados y nos dejó una enseñanza clave: no hay verdadera política sin búsqueda del bien común ni sin diálogo. Tender puentes, escuchar al otro y construir consensos no es una opción para esta Cámara, es una obligación ética”.

Por último, este viernes 24 de abril se conmemora “el fallecimiento de la pedagoga Juana Manso, recordamos que fue mucho más que una educadora (que trabajó codo a codo con Sarmiento). Fue una mujer adelantada a su tiempo, que entendió que la educación no era un privilegio, sino un derecho. Luchó por la igualdad, por la inclusión de las mujeres en la vida pública, por una escuela que forme ciudadanos libres y críticos. Su valentía para desafiar estructuras conservadoras nos recuerda que transformar la realidad requiere coraje, pero también convicción sostenida”.

“¿Qué une a la educadora pionera, al Vicario de Cristo y al actor y político?”, se preguntó la legisladora. “Los une la integridad. Ninguno de ellos eligió el camino del menor esfuerzo. Juana Manso aceptó el ostracismo por sus ideas; Francisco eligió la sencillez del zapato gastado frente a la pompa; y Brandoni puso el cuerpo a la defensa de las instituciones cuando el silencio era lo más cómodo. Esa integridad es el valor que hoy falta en muchos pasillos del poder y el que debemos rescatar para devolverle la dignidad a la política”.

“En tiempos de incertidumbre y polarización, estos tres ejemplos argentinos nos demuestran que es posible sostener principios a largo plazo. No se trata de coincidencias ideológicas, sino de la altura ética con la que transitaron el espacio público. Ellos no buscaron el aplauso fácil del presente, sino la construcción de un futuro más justo. Para eso es lo que debemos trabajar en la Cámara de Diputados, con la valentía de ser fieles a una causa que trascienda nuestro propio nombre. Que tenga como norte un porvenir acorde a lo que los entrerrianos nos merecemos”, agregó.

Manifestó que “estos tres nombres no deben quedar sólo en las páginas de los cuadernos de historia o en simples imágenes de redes sociales, como tampoco en un recuerdo pasivo. Deben ser ejemplos que iluminen nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestras conductas. Porque la ciudadanía no solo nos demanda respuestas, nos demanda también ejemplos honorables”.

Incitó a que el recinto de Diputados “no sea solamente un espacio de debate, sino también de profundo compromiso con esos valores: educación inclusiva, dignidad de la persona humana, bien común, diálogo democrático y defensa de las instituciones. Honrar a Juana Manso, al Papa Francisco y a Luís Brandoni no es solo recordarlos: es estar a la altura de lo que representaron”.

“Y en ese camino, tal como nos lo pide nuestro Gobernador, Rogelio Frigerio, debemos estar cada día más cerca de nuestros vecinos, escuchar sus necesidades y trabajar por y para ellos. Por su bienestar general y por el de todos los entrerrianos”, cerró.