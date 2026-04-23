Milei dijo que acompañará a Adorni al Congreso y habló de su reelección: “Me voy a presentar"

El presidente Javier Milei entregó una nueva muestra de respaldo en medio de los avances diarios que muestra la investigación judicial contra Manuel Adorni, a raíz de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, y una casa en un country de Exaltacion de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, entre otros gastos que pusieron el foco en su nivel de vida.

“Si claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró. Será el miércoles 29 de abril, en una jornada en la que la oposición planea exponer cada detalle de las sospechas que pesan contra el también vocero presidencial. En ese marco, el presidente subrayó que Adorni está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos.

“Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, precisó el jefe de Estado.

Peter Thiel en la Rosada

El mandatario también se refirió al encuentro que mantuvo esta tarde en Casa Rosada con Peter Thiel, empresario y referente del anarco capitalismo, a quien describió como una figura clave en el pensamiento liberal global.

Calificó la reunión como “maravillosa” y destacó que Thiel reconoció los avances de su administración, especialmente en materia de reducción de la presión fiscal y ajuste del gasto público. Según Milei, Thiel le preguntó cómo planeaba sostener en el tiempo las reformas implementadas, a lo que respondió que la clave radica en la batalla cultural y en la política.

“La política es clave junto con la batalla cultural”, sostuvo el presidente, quien relató que ambos coincidieron en rechazar el impuesto a la riqueza por considerarlo una doble imposición y un castigo al éxito empresarial. Milei explicó que, en su visión, “el impuesto a la riqueza es una doble imposición. La persona ya pagó. Tiene una clara connotación de envidia”.

Inflacion

Consultado sobre la evolución de la economía, Milei aseguró que “de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder", y que la actividad muestra señales de recuperación.

Argumentó que la recaudación de marzo indicó un freno en la caída de la actividad económica y un consecuente rebote y que el crédito comenzó a repuntar, lo cual, en su opinión, evidencia que el capital de trabajo se está reconstruyendo. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, explicó el presidente.

En relación al tipo de cambio, Milei sostuvo que la recomposición de reservas fue determinante para evitar una mayor devaluación: “Si no hubiéramos comprado 7 mil millones de dólares de reserva, hoy el tipo de cambio sería de 1700”. Además, subrayó que la demanda de dinero se está recomponiendo, lo que constituye, a su juicio, un indicio de mejora en la actividad económica y de que la inflación tenderá a la baja en los próximos meses.

El presidente defendió el ajuste y la reducción del gasto público como medidas necesarias para estabilizar la economía. Recalcó que la única manera de incrementar los salarios de manera genuina es a través de un aumento de la productividad y señaló que los salarios informales fueron los que más crecieron en el último período.

“Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales. Heredamos un mercado donde la mitad de la gente estaba en situación informal”, puntualizó.

Milei reconoció que la economía experimentó un freno en el segundo semestre del año pasado, acompañado por una aceleración inflacionaria, pero insistió en que el país logró superar shocks externos que en otras ocasiones hubieran tenido consecuencias más graves.

Destacó que, según su visión, Argentina fue reconocida en la última reunión del FMI y el G20 como un modelo, y que los activos financieros locales mostraron el mejor desempeño en el contexto internacional.

Malvinas

Respecto a la cuestión de las Islas Malvinas, Milei afirmó que se están realizando esfuerzos inéditos para lograr la reincorporación del territorio argentino, aunque remarcó que el proceso debe hacerse con inteligencia y no con acciones precipitadas. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Argentinas vuelvan al territorio argentino. Pero hay que hacerlo con cerebro”, expresó.

Fuente: Infobae.