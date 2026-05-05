Carlos Aguirre y Nicolás Ibarburu se reencuentran en la Casa de la Cultura con un concierto a dúo

El pianista y compositor entrerriano Carlos Aguirre se presentará junto al guitarrista y cantautor uruguayo Nicolás Ibarburu este jueves 7 de mayo a las 21 en la Casa de la Cultura de Paraná, ubicada en la intersección de calles Carbó y 9 de Julio. El evento busca formalizar un nuevo encuentro musical entre dos referentes de la canción litoraleña y rioplatense, para ello compartirán un repertorio compuesto por piezas de ambas autorías.

Durante la jornada, el público podrá presenciar un diálogo instrumental centrado en el piano y la guitarra, además de versiones vocales donde ambos músicos fusionarán sus estilos para repasar una trayectoria común que se consolidó a través de los años en distintos escenarios de la región.

La relación artística entre Aguirre e Ibarburu se remonta a más de una década atrás, habiéndose gestado en el marco de una presentación del guitarrista Luis Salinas en el Teatro Cervantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ambos coincidieron como músicos invitados. Desde aquel primer contacto, los artistas mantuvieron un vínculo personal y profesional que los llevó a realizar múltiples giras tanto en Argentina como en Uruguay.

Este recorrido incluye colaboraciones en estudios de grabación, donde Aguirre participó en producciones fonográficas lideradas por el guitarrista en Montevideo, mientras que Ibarburu formó parte activa del proyecto Almalegría en la capital entrerriana, lo que le permitió integrarse a la escena musical de Paraná a través de constantes viajes y ensayos.

Las entradas se pueden reservar al 343 4575591, donde se brindarán detalles sobre el costo del arancel y los puntos de retiro.