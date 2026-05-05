Cada vez cuesta más vivir de la docencia: sin docentes no habrá escuelas, ese es el plan

Hoy estamos viendo cada vez más las situaciones de docentes que tienen que recurrir a otro empleo, fuera de la docencia, para poder sostener económicamente a sus familias; el salario docente produce un ahogo económico que se traduce en endeudamientos crecientes, lo que genera la necesidad desesperante de conseguir otros ingresos por otro lado.

La discusión hace unos años era sobre los gastos culturales que debía contemplar el salario docente, inherentes a la profesión, hoy sólo estamos hablando de alimentos, y no se cubre.

Si los docentes van comprobando que la docencia no les permite subsistir, en la medida que vayan encontrando otros empleos, se irán retirando de la docencia, cada una de esas personas encontrará una solución económica fuera de la escuela, pero esa solución no le sirve a la escuela, porque sin docentes no hay escuela.

Hasta aquí el análisis de situación, muy evidente para quién lo quiera ver, lo que no es tan sencillo de ver son las causas de esta crisis en el sistema educativo. Tenemos a un Presidente que claramente anunció que este era su principal objetivo, cuando confesó que “es un topo que vino a destruir el Estado”, justamente anunció que su objetivo es destruir la Escuela Pública, una de sus principales estructuras, estos dichos que sonaron como gritos desaforados de un desquiciado, inmediatamente se convirtieron en políticas de Estado, recorte al ras de los presupuestos educativos, eliminación de FONID y planes educativos nacionales y recorte de fondos a las provincias, fondos con los cuales las provincias sostienen los sistemas educativos.

En Entre Ríos tenemos a un gobernador que también “es un topo que vino a destruir el Estado”, aunque no lo grite en forma desaforada como Milei, pero si miramos lo que sucede, es exactamente el mismo programa de gobierno, apoyo legislativo a las políticas nacionales y política provincial bajo los mismos principios.

Si analizamos el estado del sistema educativo entrerriano, cumple a rajatablas con los enunciados de Milei: desinversión total en infraestructura, recortes brutales por medio del cierre de cursos y de cargos y empobrecimiento extremo de los trabajadores de la educación, que implica la expulsión de los docentes de la escuela. Por lo que mostrábamos más arriba, el salario docente de Entre Ríos es una invitación a irse del sistema para solucionar la situación económica familiar, a costa de vaciar a nuestras escuelas.

Desmantelar las escuelas es destruir uno de los últimos bastiones del sostenimiento de la vida en la sociedad, porque hoy las escuelas y los docentes no sólo aseguran la distribución del conocimiento como riqueza heredada desde las generaciones anteriores, sino que también son la contención hacia la salud mental de los estudiantes, son el cuidado ante las situaciones de violencia familiar, son el equipo que procura la alimentación de nuestros gurises, son el primer frente de batalla ante los hechos violentos que surgen desde redes sociales, ante los programas de cuidados de la salud y tantas otras cuestiones que no están escritas, pero forman parte del rol docente.

Destruir el salario docente no es un problema que solamente afecta a los docentes en su individualidad, sino que ataca a las estructuras de nuestra sociedad en sus cuestiones profundas.

“Si no están de acuerdo con el sueldo, busquen otro trabajo”, dicen voces que sólo se expresan para esparcir el odio que llevan en sus almas. Si todos los docentes nos buscamos otro trabajo, ¿cómo se sostiene el sistema educativo? Pero justamente, el odio que les ponen en sus almas sin que se den cuenta ellos mismos, es funcional al proyecto político: que todos los docentes dejen su trabajo y con eso consiguen cerrar la escuela pública, porque el proyecto es retroceder 200 años, al igual que en las leyes laborales.

La escuela pública tiene cerca de 200 años siendo la estructura que forma vida en sociedad, imaginar una sociedad sin escuela es imposible, el plan de Milei acompañado por Frigerio es el plan de enemigos de nuestra sociedad, el desprecio del gobernador hacia la docencia es cada vez más notorio, pero lo que refleja es un desprecio a lo popular, a una sociedad inclusiva en la que vivamos en comunidad, en la que cada pibe pobre encuentre un lugar desde donde construir un futuro mejor.

Interrumpo el texto porque estoy escuchando la noticia de las fortunas que gastó Adorni y se siguen descubriendo. Los docentes no queremos casas de fin de semana con cascadas y piletas climatizadas, queremos volver a tener un sueldo que nos permita vivir humildemente, pero sin los padecimientos a los que nos ha llevado esta banda de delincuentes que se quedan con los fondos de las provincias para sostener la bicicleta financiera, esos recursos que le recortan a la escuela pública son usados para convertirse en más ricos y sus cómplices en los nuevos ricos.

En definitiva, han atacado a toda la clase trabajadora, nos han reducido el poder adquisitivo del salario, nos han cerrado las fuentes laborales, porque con desocupación siguen bajando los salarios de los ocupados, en base a coimas se votó una ley laboral que nos retrocede a tiempos cercanos a la esclavitud, el plan para la escuela pública va en el mismo sentido, empobrecer también al pueblo en conocimientos y para eso han puesto como enemigos estratégicos a los docentes, por su historia de lucha, pero a quien atacan es al pueblo argentino, también le quieren robar la oportunidad de acceder a la educación.

Sin docentes no hay escuela, sin escuelas no se accede al conocimiento, sin conocimientos no hay libertad.

(*) docente – ex dirigente AGMER Uruguay