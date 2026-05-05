Nueva convocatoria del Registro de Adoptantes: 113 niños y adolescentes esperan una familia

Desde el lunes 18 de mayo hasta el 2 de junio inclusive estará abierta la segunda convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Entre Ríos (RUAER), con el objetivo de que 113 niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir en familia.

El viernes 15 de mayo a las 14 se llevará a cabo el encuentro obligatorio previo, que se realizará en forma presencial en Villaguay. Este es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En esa instancia se brindará información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, se abordará la realidad de la adopción y sus implicancias.

Quienes estén interesados/as en participar del encuentro deben completar el formulario que está disponible acá https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/preinscripcion/

Las personas que concurran a la reunión en Villaguay estarán habilitadas para presentar el Formulario de Inscripción y la documentación requerida por ley para integrar el Legajo. Esto se deberá realizar entre el 18 de mayo y el 2 de junio (10 días hábiles).

El RUAER recuerda que este trámite es exclusivo para personas residentes en la provincia de Entre Ríos. Toda la información referente al paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar, está disponible en la página web https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/.

A la espera de una familia

Actualmente el Registro de Adoptantes se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 72 niños y niñas de entre 0 y 12 años y para 41 adolescentes de entre 13 y 17, lo que hace un total de 113.

La mayoría de ellos/as superan los 8 años y/o se encuentran dentro de un grupo de hermanos/as y cerca del 25% de ellos posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Consultas

Quienes deseen realizar consultas, pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o a través de mensajes por Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales: Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.