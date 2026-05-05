El actor Roly Serrano llega a Paraná para el estreno de “Emboscada” en el Teatro 3 de Febrero

La Municipalidad de Paraná invita a la comunidad al estreno de la película argentina Emboscada, que se realizará este martes 5 de mayo a las 20.30 en el Teatro 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita. La jornada incluirá además una conferencia de prensa a las 19.30, a cargo del actor Roly Serrano, quien estará presente en la función.

Dirigida por Mauro Bedendo y organizada en esta presentación por Alasur Estudio, la película forma parte de una producción nacional filmada en la provincia de Entre Ríos, con locaciones en Paraná, Villa Urquiza y zonas aledañas, lo que le otorga una marcada identidad visual ligada al paisaje litoraleño.

El film llega precedido por un fuerte respaldo del público: fue la producción más elegida en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, donde colmó la sala del Centro Provincial de Convenciones y dejó espectadores sin poder ingresar, consolidándose como una de las propuestas más convocantes del certamen.

Emboscada es un thriller de suspenso y acción que sigue la historia de un fotógrafo corresponsal de guerra que, tras la crisis de 2001, intenta encontrar refugio mientras es perseguido por una red de policías corruptos. Con el lema “Todo es un gran truco…”, la película construye una trama de tensión sostenida que busca mantener al espectador en vilo de principio a fin.

Uno de sus principales atractivos es el elenco, encabezado por Osvaldo Laport y Serrano, quienes aportan intensidad interpretativa a la historia. A ellos se suma un amplio reparto que combina figuras reconocidas y actores de la región, entre ellos Erika de Sautu, Luis Ventura, Juan Carlos Gallego, Florencia Minen, Pedro Peralta, Hugo La Barba, Roberto Trucco, Koky Satler, Cristian Buffa, Pablo Tolosa, Mariano Alfonso, Marcelo Atelman, Clara Bourdin, Enzo Facendini, Rubén Clavenzani, Jorge Calcina, Osvaldo Chinnisi, Horacio Lapunzina, Cristian Maldonado, Carlos Esteban Fernández, Gabriel Godoy Leyes, Liza Ormaechea, Claudia Favotti, Mauro Gallego, Lola Sanguineri, Gustavo Morales, Leandro Bogado y Manita Galer de Freiberg.