La Unión de Colón no podrá contar con Rodrigo Acuña en el cierre de la temporada

El pivote rafaelino sufrió la rotura del Tendón de Aquiles y se perderá el cierre de la Liga Argentina de Básquet.

El Club La Unión de Colón comunicó este martes que en las últimas horas se confirmó la rotura del Tendón de Aquiles del jugador Rodrigo Acuña. La lesión se produjo luego de un movimiento desafortunado en el segundo partido de la serie de cuartos de final frente a Santa Paula de Gálvez por la Liga Argentina de Básquetbol (LAB).

Este martes el pivote fue sometido a los estudios correspondientes para constatar el grado de la lesión y determinaron que será baja por el resto de la temporada y deberá someterse a una operación para luego determinar el tiempo de recuperación.

Cabe destacar que La Unión de Colón disputa los cuartos de final de la LAB ante Santa Paula de Gálvez y lidera la serie por 2 a 0, con triunfos en el estadio Carlos Delasoie por 91 a 73 y 85 a 65. Ahora buscará la clasificación a las semifinales como visitante ante el equipo dirigido por el diamantino Francisco Blanc.