Encontraron al niño de seis años que había desaparecido en Corrientes y detuvieron a su padre

El menor de seis años que había desaparecido en la provincia de Corrientes el pasado domingo fue encontrado esta mañana en las cercanías de la ciudad de Goya. Su padre quedó detenido.

La información fue confirmada por fuentes judiciales a Infobae, que precisaron que el niño se encontraba en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada hacia el kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12.

En el momento del hallazgo estaba en compañía de Josías Santos Regis, su padre, tal como se había manejado desde un primer momento como principal hipótesis del caso. Este quedó detenido por la Policía y fue puesto a disposición de la justicia.

Las autoridades aseguraron que el menor se encuentra “en buen estado de salud y bajo resguardo judicial”. Según pudo saber este medio, el niño fue encontrado por efectivos de la PRIAR, una división especializada en seguridad rural.

El abuelo del nene, Juan Ramón, detalló en declaraciones a Todo Noticias (TN) que en estos momentos se encuentra en camino al paraje junto a la madre, Mariana Riquelme.