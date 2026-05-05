Bahillo: “Ir a la Corte Suprema por los fondos previsionales es una puesta en escena”

El diputado provincial Juan José Bahillo (PJ-Gualeguaychú) se refirió al proyecto de reforma previsional y respondió a las críticas del gobernador Rogelio Frigerio. Sobre el conflicto por la instalación de una planta de HIF Global en Paysandú reconoció “algunas gestiones de Frigerio, que tendrían que tener más contundencia”. También analizó el marco político del peronismo para las elecciones de 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bahillo recordó las gestiones que debió realizar siendo intendente de Gualeguaychú por el conflicto por la instalación de Botnia en Uruguay y comparó que ahora la instalación de HIF Global en Paysandú “tiene una raíz distinta”. “Lo que sucedió en Gualeguaychú fue que hubo una posición unánime, inequívoca y transversal a toda la sociedad de oposición a la instalación de Botnia y yo veo en Colón una conflictividad importante, pero no veo toda una movilización de la sociedad entera; si uno le pregunta seguramente la sociedad se opone igual que en Gualeguaychú, pero en Gualeguaychú además de oponerse se movilizaban, llevaban adelante acciones directas, protestando por la instalación, y en Colón uno ve que los que protestan o los que reclaman, son los grupos que están más comprometidos con el tema ambiental, con lo que es la preservación de las características del río, con el sector turístico, que la sociedad entera. Entonces hay un grado de reclamo distinto”.

Advirtió asimismo que “la problemática que tienen estos conflictos que son dificilísimos de resolver es que el reclamo social se da en un país y obviamente los ciudadanos de ese país reclaman a sus mandatarios naturales, que son el intendente, el gobernador, la Secretaría de Ambiente de la provincia o los gobiernos nacionales –sea a través de Cancillería, Presidencia o Secretaría de Ambiente-, pero el problema es que la decisión está tomada en otro país”.

“En este conflicto por la planta de Paysandú no veo la firmeza ni la tozudez que había con la decisión de emplazar Botnia. Había una decisión también inequívoca de los dos arcos políticos que claramente se definen en el Uruguay, la centro-derecha y la centro-izquierda, que los dos acompañaban el proyecto, los dos espacios políticos lo respaldaban, por lo cual era infranqueable llegar a las autoridades uruguayas; uno encontraba un frontón en cuanto a la posibilidad de rever la localización de Botnia en ese lugar y relocalizarla en otro lugar”, comparó.

En este marco, analizó que “lo más difícil de resolver es esto de encontrar el interlocutor válido del otro país y que entienda el conflicto y la raíz del conflicto. A nosotros a veces nos costaba hacerle entender a nuestras propias autoridades nacionales la raíz del conflicto, imaginen con las autoridades uruguayas, que además había toda una cuestión política que son difíciles de resolver porque la decisión se toma en un país y la oposición se da en otro país; entonces es necesario que haya un compromiso muy fuerte de las autoridades nacionales, que yo ahora no lo veo, veo gestiones importantes del diputado (Guillermo) Michel, del senador (Adán) Bahl, veo algunas gestiones de Frigerio, que tendrían que tener más contundencia, pero no puedo negar que las hay, pero a las autoridades nacionales las veo totalmente ausentes”.

Reforma previsional

Consultado por los dichos del gobernador Rogelio Frigerio quien criticó que la oposición no hizo ningún aporte al proyecto de reforma previsional, Bahillo consideró que “hay un capricho del gobernador”. “Yo fui muy claro en la reunión que tuvimos con él, porque él quería que hagamos los aportes, previo a la redacción del proyecto y sobre la base de un borrador, porque los gremios iban a hacer sus aportes sobre la base del borrador para que el proyecto llegue con el mayor consenso posible. Eso lo definió como decisión política y así lo transmitió el gobernador. A lo cual yo le respondí que está bien que los gremios participen en una instancia previa a la confección, a la redacción del proyecto, para tener en cuenta sus aportes –que si lo tuvieron en cuenta o no, no lo sabemos, porque no tenemos un proyecto definitivo- pero nuestro trabajo como legisladores es en la comisión. Ahí es donde tenemos que trabajar”, planteó.

En ese marco, advirtió que “no es válida la lógica del gobernador de criticar a la oposición porque no hizo aportes previamente, porque la oposición no hace aportes previamente ni en este ni en ningún proyecto. Los aportes los hacemos en comisión. Ahí es donde se trabaja para tratar de lograr los acuerdos, los consensos o los disensos, nos pusimos de acuerdo en esto y en esto no; a veces se hace dictamen de minoría, a veces no se hace dictamen de minoría, pero descalificar o criticar a la oposición porque no hizo ningún aporte previo, me parece que no corresponde”.

“Yo creo que ahí hay también una picardía del gobernador de que nosotros hiciéramos los aportes para que después él transmitiera a la sociedad que la reforma previsional, con ajustes que nosotros en algunos puntos no coincidimos, llegaba con el consenso de todos. Me parece que hay que delimitar muy bien las responsabilidades; si uno es oficialismo tiene que estar dispuesto a asumir las responsabilidades que le toca que son intrínsecas a un oficialismo y que es motorizar la agenda de la gestión, ya sea en términos de la política del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Trasladarle a la oposición la responsabilidad de fijar agenda en términos legislativos en conjunto con el oficialismo me parece que no es lo correcto. Si tiene la decisión política de hacer una reforma a la ley de la Caja de Jubilaciones, que tome la iniciativa, que mande el proyecto definido el articulado y ahí nosotros lo estudiaremos y con responsabilidad haremos los aportes que podamos hacer, encontraremos consenso y en algunas cosas no nos pondremos de acuerdo, pero no puede trasladarnos a nosotros la responsabilidad de la iniciativa legislativa cuando el oficialismo son ellos”, sentenció.

De todos modos, el legislador consideró que “es necesario reformar el sistema” y reveló: “Nosotros hemos definido ya hace un par de meses, cuando empezó el Poder Ejecutivo Provincial a establecer en agenda la reforma previsional, que lo íbamos a trabajar en conjunto los bloques legislativos provinciales, con el aporte de los legisladores nacionales, y también con los intendentes, porque hay muchos intendentes que es su personal se jubila por la Caja provincial. Es decir que hay un ámbito más colectivo donde se van a tomar las decisiones”.

“No puedo puntualizar porque debo ser responsable y es una decisión de bloque, pero nosotros entendemos que hay cosas y cuestiones puntuales que ameritan repensar la ley de jubilaciones y tratar de mejorar la sustentabilidad de la Caja. Yo en eso estoy de acuerdo, en todo caso, la discusión es por donde pasan las correcciones o ajustes, quién paga el costo político y a quienes reciben las jubilaciones a través de la Caja darle la tranquilidad de que en el futuro va a haber una Caja sustentable. Si esa sustentabilidad la pretenden lograr en el corto plazo, va a ser mucho más difícil ponernos de acuerdo. Yo creo que hay que darla mejorando los números en el mediano plazo. Y también, obviamente, reclamando fuertemente al gobierno nacional que nos aporte lo que le corresponde a la provincia en términos de compensación por no haber transferido la Caja”, refirió.

Al respecto sobre el reclamo ante la Corte Suprema que hizo el gobierno provincial, dijo que “cuando uno lleva adelante una gestión judicial, le ponen más seguimiento, más energía, y se trabaja con mayor compromiso. Me parece que esta fue más una puesta en escena de una presentación ante la Corte, que tiene más una gestualidad política que el objetivo de gestionar los fondos que realmente le pertenecen a la Caja. Hay otras provincias como Corrientes y Santa Fe que han logrado que les giren más fondos de compensación que Entre Ríos. Me parece que ahí también hay para mejorar los números de la Caja, pero es un déficit que han tenido todos los gobiernos y este gobierno nacional aún más”.“Lo que por ahí confunde un poco es que el gobierno provincial acompaña todas las políticas del gobierno nacional y eso muchas veces se traduce en sanas negociaciones políticas, y en este caso Frigerio le acompaña todos los proyectos al gobierno nacional y el gobierno nacional no le corresponde con los fondos de la Caja como debería ser. Aún sin acompañar los proyectos en el Congreso, esos fondos deberían venir. Es cierto que a veces se empantanan y algunos acuerdos políticos aceitan esas cuestiones y mejoran la remisión de fondos. Pero acá no ha habido ningún hecho que haya mejorado la remisión de fondos del gobierno nacional, compensando el déficit de la Caja, lamentablemente”, cuestionó.

Encuentro peronista en Parque Norte

Al respecto, consideró que “el encuentro estuvo muy bien, hubo más de 4.000 personas, a mí me tocó exponer en uno de los paneles que tenía que ver con producción e industria y debe haber habido más de 2.000 personas, lo que superó las expectativas”.

Sostuvo que “se planteó tratar de construir una alternativa que no excluya ni margine a nadie del peronismo, pero que también le incorpore a este espacio político la mirada federal que muchas veces los distintos espacios del peronismo no han tenido. Es cierto y esto reconozcámoslo como una autocrítica, pero ya pasada la autocrítica, nos tenemos que poner en acción, y los próximos espacios que construyamos para pensar el proyecto, para revincularnos con la gente, para construir confianza, para ser alternativa nuevamente, tienen que tener un fuerte componente de mirada del interior del país, del interior productivo, de las realidades sociales, de las realidades productivas, de comunidades regionales, que tienen sus matices en el interior del país y que muchas veces no se han visto representados por nuestros propios gobiernos porque han tenido una mirada muy de dirigentes que tienen que ver con Capital Federal o la provincia de Buenos Aires”.

“No estoy descalificando a los dirigentes de estos lugares, pero me parece que tiene que haber un mayor equilibrio. En nuestro propio gobierno teníamos mucha más gente de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires que del interior del país, por eso lo que se pretende ahora es darle una mirada mucho más federal o en igualdad”, ahondó.

En ese marco, deseó que “ojalá” aparezca un referente que enamore al peronismo: “Ojalá pero yo creo que no tenemos que apurarnos en este sentido”.

Sobre la figura de Sergio Massa, aclaró que “él está cerca de ese espacio, pero gente del Frente Renovador había pocos, porque ellos tienen su propio espacio que está muy cerca y se trabajan muchas cosas en común, se puede hablar prácticamente de una comunión de espacios, de ideas y de miradas, pero es un aporte más”.

“Creo que tenemos que cambiar la lógica, primero por convicción y después por realidad política o por conveniencia. Primero por convicción desde el lugar de construir una alternativa que realmente reconstruya la confianza con la gente. El peronismo tiene un porcentaje de voto cautivo que no le alcanza para nada para ganar una elección. Muchas han votado durante los últimos 20 años a sectores que no son peronistas que en los últimos tiempos fueron muy críticos del peronismo. Me parece que nuestra primera obligación es reconstruir confianza con eso, y después encontrar el candidato”, definió.

Sobre posibles referentes que puedan emerger, mencionó a “Natalia de la Sota, que es una dirigente que está emergiendo y yo he visto encuestas que está en cuarto o quinto lugar”, pero aclaró que más allá de los nombres “lo que hay que construir es un proyecto político que resuelva y que tenga en agenda lo que le pasa a la gente hoy, que vincule fuertemente con las necesidades que tiene la gente y una propuesta que renueve la esperanza. El voto es una expresión de confianza y una esperanza sobre un proyecto creíble y sobre un candidato confiable. Ahora, primero hay que armar el proyecto creíble y después veremos quién encarna ese candidato confiable”.

“Un dirigente dijo hace pocos días que si nosotros arrancamos militando para la candidatura de un dirigente a la hora de reconstruir el vínculo con la sociedad o de ser gobierno nuevamente nos vamos a equivocar. Tenemos que trabajar en función de un proyecto de país o de un proyecto de provincia, después veremos quién encarna el proyecto, ese es el camino que tenemos que recorrer. Y después, seamos francos, no estamos en el poder, no somos oficialismo, antes eso nos generaba condiciones políticas hacia adentro que nos permitía ordenar la política, bien o mal, pero nos permitía ordenar la política. Hoy no hay dirigente que ordene la política en Entre Ríos y a nivel nacional, porque no estamos en el poder, porque no somos oficialismo, y hay mayor horizontalidad, pero eso no invalida de que hay varios dirigentes en la provincia y otro tanto en la Nación que tienen la capacidad y la experiencia para construir una alternativa que permita ser una opción para los entrerrianos o a nivel nacional”, explicitó.

“Esa es nuestra responsabilidad porque, lamentablemente, hoy no veo una razón para que el gobierno nacional mejore en estos números muy complicados que tiene y en cuanto a lo mal que le está yendo a la gente. La preocupación muy fuerte de la gente es que no llega a fin de mes, que no le cierra el número, que la economía del hogar está cada vez más estrecha. Lamentablemente por el modelo, yo no veo que esto vaya a mejorar. Y ahí nosotros tenemos una doble responsabilidad, que es construir un proyecto para renovar la esperanza de la gente y para ofrecérselo a la gente. Lamentablemente, lo único que veo son condiciones de que la situación en términos del nivel de actividad económica, y con todo lo que eso significa del poder adquisitivo de los trabajadores, se va a seguir deteriorando. Ahí nosotros no nos podemos hacer lo distraído, la gente no nos va a venir a buscar como una opción para volver a votar el peronismo; el peronismo tiene que construir mucho más que ser una opción sobre la base de que la gente se haya defraudado y sobre eso generar expectativas que nos van a venir a buscar. Si nosotros pensamos así, nos equivocamos. Lo que tenemos que construir realmente una alternativa que despierte nuevamente la confianza en la gente y la esperanza de que se puede vivir en un país mejor”, concluyó.