Colonia Avellaneda: continúan los trabajos de mantenimiento y mejora en los barrios

La Municipalidad de Colonia Avellaneda llevó adelante trabajos de mantenimiento y mejora en el Barrio San Miguel Quinto, con el objetivo de optimizar la circulación y las condiciones generales del sector.

Entre las tareas realizadas, se avanzó en la reparación de la trama vial, la colocación de ripio colorado en algunas arterias y el uso de material prensado en otras, mejorando la transitabilidad.

Además, se ejecutaron trabajos de cuneteo para favorecer el escurrimiento del agua, junto con tareas de limpieza general que incluyeron la recolección de ramas y residuos verdes.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido del municipio para mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de los distintos barrios de la ciudad.