Darío Herrera dirigirá el clásico cordobés y Sebastián Zunino, River-San Lorenzo

05 de Mayo de 2026 - 20:45
Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.

Los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol ya tienen árbitros designados. Este martes se conocieron los réferis para los encuentros que se desarrollarán durante este fin de semana y se destaca a Darío Herrera, máxima autoridad para el clásico cordobés que animarán Talleres y Belgrano, el sábado desde las 16.30. 

Por su parte, Pablo Echavarría estará a cargo del cruce de Boca-Huracán, el mismo día desde las 19 en La Bombonera; Leandro Rey Hilfer dirigirá Argentinos Juniors-Lanús (21.30) y  Luis Lobo Medina, Independiente Rivadavia-Unión, en Mendoza (21.30).

El domingo continuará la acción con los otros cruces: Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia en Rosario Central-Independiente (15); Sebastián Martínez será el árbitro de Estudiantes-Racing (17); Árbitro: Sebastián Zunino deberá controlar las acciones del clásico River-San Lorenzo (19) y Andrés Gariano del cotejo que cerrará la fase: Vélez Sarsfield-Gimnasia La Plata.

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

 

19 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

 

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

 

21.30 Independiente Rivadavia Mendoza (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

 

Domingo 10 de mayo

15 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

 

17 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

 

19 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

 

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

 

Cómo se define esta instancia

Cabe destacar que los Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.

