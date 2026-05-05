Darío Herrera dirigirá el clásico cordobés y Sebastián Zunino, River-San Lorenzo

Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.
Los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol ya tienen árbitros designados. Este martes se conocieron los réferis para los encuentros que se desarrollarán durante este fin de semana y se destaca a Darío Herrera, máxima autoridad para el clásico cordobés que animarán Talleres y Belgrano, el sábado desde las 16.30.
Por su parte, Pablo Echavarría estará a cargo del cruce de Boca-Huracán, el mismo día desde las 19 en La Bombonera; Leandro Rey Hilfer dirigirá Argentinos Juniors-Lanús (21.30) y Luis Lobo Medina, Independiente Rivadavia-Unión, en Mendoza (21.30).
El domingo continuará la acción con los otros cruces: Yael Falcón Pérez será el encargado de impartir justicia en Rosario Central-Independiente (15); Sebastián Martínez será el árbitro de Estudiantes-Racing (17); Árbitro: Sebastián Zunino deberá controlar las acciones del clásico River-San Lorenzo (19) y Andrés Gariano del cotejo que cerrará la fase: Vélez Sarsfield-Gimnasia La Plata.
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Independiente Rivadavia Mendoza (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
Cómo se define esta instancia
Cabe destacar que los Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.