Casación dejó firme la intervención de la PROCUNAR en el juicio contra Airaldi

La causa por narcotráfico que tiene como principal imputado al productor agropecuario Leonardo Airaldi sumó este martes un nuevo revés judicial para el acusado, que desde hace meses viene intentando desarmar el expediente en distintas instancias judiciales. El caso, que acumula dos causas unificadas y lo vincula con maniobras en Entre Ríos y Santa Fe, está en pleno juicio ante el Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF).

En una resolución dictada este martes 5 de mayo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Airaldi, ratificando así decisiones previas tomadas en el proceso que se desarrolla ante el TOF.

El fallo fue firmado por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, quienes respaldaron lo actuado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná y dejaron sin efecto nuevos intentos de la defensa por frenar el avance del debate oral. La decisión también avaló los planteos realizados por el fiscal general José Ignacio Candioti durante la primera audiencia del juicio, iniciado en marzo de este año.

Fuentes judiciales señalaron a ANÁLISIS que la discusión por la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el juicio tiene incluso impacto a nivel nacional. Según indicaron, la resolución del TOF que habilitó la participación de cuatro fiscales en el proceso fue tomada como antecedente para el juicio que iniciará en junio por el caso de Loan Peña -el niño de 5 años de 9 de Julio, Corrientes, que se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024-, donde también se autorizó una integración similar del Ministerio Público Fiscal.

La estrategia defensiva

La estrategia defensiva encabezada por la abogada Mariana Barbitta había buscado cuestionar distintos aspectos centrales de la investigación. Entre ellos, pidió el apartamiento de la PROCUNAR —representada por los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona—, planteó la nulidad de la elevación a juicio y del procesamiento dictado por el juez federal Leandro Ríos, además de oponerse a la acumulación de las dos causas y cuestionar la validez de las escuchas telefónicas utilizadas en la investigación.

Sin embargo, todos esos planteos fueron rechazados en distintas instancias y ahora la Casación Federal volvió a cerrar la puerta a los recursos presentados por la defensa.

El juicio oral se originó tras la unificación de dos expedientes federales que se investigaban por separado desde 2019. Una de las causas apunta a una presunta organización narcocriminal con operaciones en Diamante y Paraná, mientras que la otra surgió en Santa Fe en 2022, luego del secuestro de casi 30 kilos de cocaína en una estancia ubicada en Puerto Gaboto, lugar donde los investigadores sospechan que operaba parte de la estructura vinculada a Airaldi.





El juicio

El juicio oral que se desarrolla en Paraná tiene a Leonardo Airaldi como principal acusado, aunque también están siendo juzgados el policía Roberto Fabián Coronel, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, el policía santafesino Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez.

En paralelo, otros cuatro imputados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— avanzan en negociaciones para resolver su situación mediante juicios abreviados, por lo que quedaron fuera del debate oral en curso.

Las audiencias continuarán el próximo martes 12 de mayo y seguirán el 19 y 29 del mismo mes. Luego habrá jornadas el 12, 17 y 19 de junio, mientras que para el 3 de julio están previstos los alegatos de las partes.