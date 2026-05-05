En medio de la polémica por el Parque Ambiental, renunció el director de Articulación Territorial provincial

En medio del debate por la posible instalación de un “Parque Ambiental” en Oro Verde, sitio en el que se tratarían los residuos de toda el Área Metropolitana de Paraná, el ex intendente de la localidad y hasta ahora funcionario provincial, Oscar Toledo, anunció su renuncia al cargo de director de Articulación Territorial de la provincia.

A través de un mensaje dirigido a los vecinos, el dirigente explicó que la decisión se dio en un contexto de preocupación por el proyecto de una planta de tratamiento de residuos, que —según indicó— se planteó “sin información clara y sin consenso”, lo que generó inquietud en la comunidad.

“Quiero ser muy claro: no voy a acompañar nada que perjudique a nuestro pueblo”, expresó Toledo, al tiempo que pidió al Consorcio del Área Metropolitana, integrado por el intendente de Oro Verde, Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, que revise la ubicación prevista para la iniciativa.

En ese sentido, sostuvo que la problemática de los residuos debe abordarse de manera conjunta y equitativa. “No se puede resolver cargando toda la responsabilidad en un solo municipio. Cada municipio debe hacerse cargo de sus propios residuos y ser parte de la solución”, afirmó.

El ex jefe comunal también destacó las políticas ambientales desarrolladas en Oro Verde, como el programa “Basura Cero” y las obras vinculadas al tratamiento de efluentes, además de recordar que la zona donde se proyecta la planta cuenta con protección mediante una ordenanza sancionada en 2017.

Sobre su salida del cargo provincial, Toledo agradeció al gobernador por la oportunidad, pero remarcó que su decisión busca evitar cualquier tipo de sospecha sobre su rol en el proyecto. “Ante la duda que se generó en mi pueblo, de que yo pueda ser impulsor de este proyecto, quiero dejar bien en claro de qué lado estoy”, señaló.

Finalmente, aseguró que su postura responde a su trayectoria y principios. “Por coherencia con todo lo que hice en mi vida, tomé la decisión de renunciar a mi cargo en la provincia”, indicó, y se puso a disposición de las autoridades locales para colaborar “en todo lo que pueda ser útil para mi pueblo”.

Encuentro con vecinos

Tal como informó ANALISIS este lunes, en la ciudad lindante con Paraná se disparó la preocupación de cientos de vecinos tras la reunión del Consorcio de Intendentes del Área Metropolitana la semana pasada junto con el gobernador Rogelio Frigerio de donde surgió un principio de acuerdo para que el “Parque Ambiental” que reúna y trate los residuos de las ciudades de la zona se instale en el ejido de Oro Verde.

La ubicación exacta no está definida, pero sería dentro de los terrenos del Ejército dentro del éjido de Oro Verde, en algún lugar entre la ruta provincial 11 y el río, en un predio que requerirá varias decenas de hectáreas.

Esto se dio casi en paralelo a la intimación que hizo la justicia al municipio de Paraná para que concrete el traslado del conocido Volcadero, el gran basural a cielo abierto ubicado lindante a los bañados y al barrio Anacleto Medina, entre otros.

Ante esto, los vecinos de Oro Verde y de barrios de la zona sur de Paraná plantearon el rechazo a la iniciativa y a la radicación del “basural” en el lugar analizado.

Ante la polémica y la intranquilidad reinante en la ciudad, el actual intendente de Oro Verde, César Clement, funcionarios del municipio y concejales, convocaron a vecinos de la ciudad este miércoles a las 18.30 a una reunión informativo en el Polideportivo sobre el proyecto oficialmente denominado “Parque Ambiental”.