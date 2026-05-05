Histórico: miel entrerriana llega a Europa con arancel 0% en la primera certificación Mercosur-UE

La provincia de Entre Ríos quedó este martes en el centro de un hecho considerado histórico para el comercio exterior argentino: se emitió el primer certificado que habilita el uso de cuotas otorgadas por la Unión Europea al Mercosur, y la operación inaugural corresponde a una exportación de miel desde Concordia hacia el mercado europeo con arancel cero.

La novedad fue anunciada por el canciller Pablo Quirno a través de la red social X, mientras integraba la comitiva oficial que viaja a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para participar de la Conferencia Global del Milken Institute.

“Camino a EEUU con el Presidente Javier Milei y Luis Caputo para participar de la Conferencia Global del Milken Institute, recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur. Nuestra primera certificación es una exportación de Miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa. Lo que hasta el 30 de abril ingresaba con un arancel de 17,3%, partió hacia el mercado europeo con un arancel del 0%. Más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo MERCOSUR - UE es una realidad federal y está en marcha”, publicó el funcionario nacional.

El anuncio fue rápidamente celebrado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien compartió el mensaje y destacó el impacto que tendrá para la producción provincial. “Durante años acompañamos y trabajamos para que el acuerdo MERCOSUR-UE fuera una realidad. Hoy lo es, y qué alegría enorme que el primer certificado emitido sea entrerriano: miel de Concordia llegando a Europa con arancel 0%. Esto recién empieza”, expresó el mandatario entrerriano.

La operación representa un cambio significativo para el sector apícola, ya que hasta fines de abril las exportaciones de miel hacia Europa tributaban un arancel del 17,3%. Con la nueva certificación, el producto entrerriano podrá ingresar sin ese costo adicional, mejorando la competitividad y abriendo nuevas oportunidades comerciales para la cadena productiva de la región.

El certificado para la miel de Concordia