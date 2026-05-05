Riestra fue goleado por Gremio y complicó su futuro en la Copa Sudamericana

El Malevo cayó por 3 a 0 en cancha de San Lorenzo, donde actúa en condición de local.

Deportivo Riestra sufrió este martes una dura derrota por 3 a 0 ante Gremio de Porto Alegre, en condición de local en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño se impuso con goles de Carlos Vinicius, de penal, Francis Amuzu y Martin Braithwaite, para llevarse un triunfo contundente en Buenos Aires y trepar a la cima de la zona.

Riestra, que venía de conseguir la primera victoria internacional de su historia, no pudo sostener el envión y quedó comprometido en la pelea por la clasificación, ya que se mantiene con cuatro puntos y todavía deberá jugar sus próximos compromisos como visitante.

El equipo dirigido por Guillermo Duró intentó competir desde la intensidad, pero Gremio golpeó en momentos clave: abrió el marcador con el penal de Vinicius en el primer tiempo, amplió con Amuzu en el complemento y liquidó la historia con Braithwaite.

Con este resultado, Gremio alcanzó los siete puntos y quedó como líder del Grupo F, mientras que Riestra quedó obligado a sumar en las últimas dos fechas para mantener chances de avanzar en su primera experiencia en una competencia internacional, señala NA.