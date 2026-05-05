Jaqueado por la baja en la coparticipación, el gobernador de San Luis le pidió la renuncia a todo su gabinete

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, le solicitó la renuncia a todo el gabinete. El pedido se enmarca en el anuncio realizado donde el mandatario informó que en los próximos días estará enviando a la Legislatura provincial una nueva Ley de Ministerios.

Sobre esta necesidad, Poggi manifestó lo siguiente: “Hoy es un momento para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio. No estamos dispuestos a volver al pasado”.

El gobernador dio cuenta, en un mensaje publicado en su cuenta personal de X, que el pedido de renuncias tiene como objeto evaluar, entre otros aspectos, “mayor austeridad (dado el contexto de caída de los ingresos fiscales de la Provincia que ya lleva cuatro meses consecutivos) y el pleno compromiso de no volver al pasado”.

El último día de abril, a través de la estatal Agencia de Noticias San Luis (ANSL), el gobierno de Poggi -aliado de La Libertad Avanza- difundió un artículo que encendió las alarmas: es la cuarta baja consecutiva en la coparticipación que recibe desde el Ministerio de Economía por los impuestos coparticipables como IVA o Ganancias.

“En el primer cuatrimestre del 2026 las transferencias nacionales a la provincia registraron una caída acumulada del 7,14% en términos reales con relación al mismo período del año pasado. Las proyecciones para mayo anticipan una nueva caída”, publicó la ANSL.

Y dentro del artículo, también remarcó: “Las transferencias automáticas acumuladas al cuarto mes de 2026 se ubican aproximadamente un 11% por debajo de los niveles de recaudación considerados normales y habituales en los últimos diez años”.

Según precisó Clarín, fuentes cercanas a Poggi destacaron que el recorte será de alrededor del 30% de los cargos, un número similar al que recortaron al inicio de la gestión a fines de 2023.