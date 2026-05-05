Comenzó la venta de entradas para el show de Ed Sheeran en Argentina: cómo y dónde comprarlas

Ed Sheeran regresa a Buenos Aires a siete años de su última visita al país y anuncia su esperado show para el día 29 de noviembre en el Estadio Huracán como parte de su flamante “Loop Tour”.

El “Loop Tour” promete a los fans una experiencia en vivo renovada, con un diseño de escenario y repertorio completamente nuevos, que incluyen canciones de su álbum recién lanzado “Play” , junto a los temas favoritos de sus fans.

La venta general se habilitó hoy martes 5 de mayo a partir de las 12, hay 6 cuotas sin interés para clientes BBVA.

Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma oficial de Live Pass.

“Play” (editado en 2025 por el sello Warner) explora territorios musicales inéditos mediante colaboraciones con productores y músicos de todo el mundo. Inspirándose en parte en tradiciones musicales de India y Persia — y sus sorprendentes conexiones con los sonidos folk irlandeses con los que creció — Sheeran combina escalas, ritmos y melodías compartidas en un lenguaje musical sin fronteras que le da al álbum un distintivo aire global.

Al mismo tiempo, Sheeran se mantiene fiel a la balada atemporal que lo convirtió en uno de los cantautores más queridos del mundo. El resultado es una colección que equilibra lo familiar y lo nuevo, ofreciendo un sonido audaz, fresco y orientado al pop.

Un invitado internacional de peso

La presentación tendrá un condimento especial con la participación de FINNEAS como artista invitado. Se trata del reconocido productor y músico, ganador de múltiples premios Grammy y colaborador habitual de Billie Eilish (su hermana).

Su presencia suma valor a una noche que ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en la Argentina.

El regreso de Ed Sheeran marca su vuelta después de siete años sin pisar el país, lo que explica la fuerte expectativa entre sus fans.

Con un show centrado en su formato más característico, el artista promete una noche que combine intimidad y potencia, con un recorrido por los momentos más destacados de su carrera frente al público argentino.

Fuente: Ámbito.