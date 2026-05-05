Con Heinze en el banco, Arsenal eliminó a Atlético Madrid y será finalista de la Champions League

Arsenal de Inglaterra, que cuenta con el entrerriano Gabriel Heinze como ayudante de campo del entrenador Mikel Arteta, se clasificó este martes como primer finalista de la Liga de Campeones de Europa. En el Emirates Stadium, los Gunners le ganaron 1 a 0 a Atlético de Madrid, dirigido por Diego Cholo Simeone, y jugarán la definición del certamen continental.

Al único gol del partido lo marcó Bukayo Saka, cuando se jugaban 44 minutos del primer tiempo, y le valió al conjunto londinense cerrar por un global de 2 a 1 la serie, luego del empate 1 a 1 en la ida, disputada la semana pasada en el estadio Metropolitano de Madrid.

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Gabriel Heinze y la celebración del 1-0 de Arsenal junto a Mikel Arteta.



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El conjunto Colchonero contó con una importante presencia de argentinos: Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada ingresaron en el complemento pero no pudieron revertir la historia.

Con este resultado, Arsenal se metió en la final y espera rival para la definición en Budapest. Saldrá del ganador de la serie semifinal entre Bayern Múnich y París Saint Germain (PSG), que la semana pasada se sacaron chispas en la capital francesa, con triunfo por 5 a 4 para el elenco parisino.