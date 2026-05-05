Baja por cuatro semanas en Patronato: Federico Bravo sufrió una fractura nasal

Federico Bravo sufrió una fractura nasal y será operado, por lo tanto tendrá aproximadamente cuatro semanas de recuperación. Se trata de una sensible baja para Patronato en la continuidad de la rueda inicial de la Primera Nacional de fútbol.

La noticia fue confirmada este martes por el propio club de calle Grella, 48 horas después de la victoria ante Nueva Chicago por 2 a 1, el partido en el que se produjo la lesión del exmediocampista de Boca Juniors.

“Federico Bravo sufrió una fractura nasal como consecuencia de una infracción en el pasado partido ante Nueva Chicago. El volante será operado esta tarde y tendrá aproximádamente cuatro semanas de recuperación”, informó el Rojinegro.

🏥 Parte médico



Federico Bravo sufrió una fractura nasal como consecuencia de una infracción en el pasado partido ante Nueva Chicago.



El volante será operado esta tarde y tendrá aproximádamente cuatro semanas de recuperación. pic.twitter.com/NsLRfqN4Xa — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) May 5, 2026

El volante -titular en todos los partidos de esta temporada- recibió un golpe en el rostro de parte de su excompañero Dylan Gissi, quien luego fue expulsado por el árbitro Fabrizio Llobet. Su salida se produjo en el final del partido, cuando Marcelo Candia ya no disponía de más cambios para un extenuado equipo.

Ante esta situación, Patronato deberá apelar a los otros volantes centrales del plantel profesional. En ese caso, hay dos jugadores que cumplen con esa función por naturaleza: Augusto Picco (ha sido uno de los habituales cambios de Candia) y Marcos Enrique.