El fiscal Piérola defendió la investigación en la causa Etchevehere y rechazó los planteos de la defensa

El fiscal a cargo de la investigación en la causa que involucra a los hermanos Etchevehere presentó una extensa contestación en la que respaldó el accionar del Ministerio Público Fiscal, rechazó los cuestionamientos de la defensa y pidió que se permita avanzar con el proceso sin dilaciones.

En su escrito, Piérola sostuvo que “no se advierten irregularidades ni afectaciones a garantías constitucionales que justifiquen los planteos de nulidad introducidos”, y remarcó que cada una de las medidas dispuestas en el expediente “se encuentra debidamente fundada y enmarcada en las facultades legales del órgano acusador”.

El funcionario judicial argumentó que la investigación se desarrolló con apego a derecho y bajo control jurisdiccional. En ese sentido, enfatizó que “el proceso ha respetado en todo momento el derecho de defensa y el debido proceso”, y que las objeciones planteadas por las defensas “no logran demostrar un perjuicio concreto, sino que se limitan a manifestaciones genéricas que no alcanzan para invalidar lo actuado”.

Asimismo, el fiscal fue más allá al cuestionar la intencionalidad de los planteos, al señalar que “las presentaciones de la defensa aparecen más orientadas a entorpecer y dilatar el avance de la investigación que a plantear cuestiones sustanciales que ameriten revisión”. En esa línea, solicitó expresamente que los recursos sean rechazados y que la causa continúe su curso.

Piérola también defendió la validez de las pruebas recolectadas hasta el momento y sostuvo que “existen elementos suficientes que justifican la continuidad de la investigación”, remarcando que el Ministerio Público tiene la obligación de avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La causa: denuncias por estafas y maniobras con bienes familiares

A diferencia de otros episodios que tomaron estado público, el eje central de esta causa judicial está puesto en una denuncia por presuntas estafas presentada por Dolores Etchevehere contra sus hermanos y su madre, en el marco de la disputa por el patrimonio familiar.

Según la denuncia, se habrían llevado adelante una serie de maniobras destinadas a excluirla de la administración y disposición de bienes, mediante operaciones que incluyen la constitución de sociedades, transferencias patrimoniales y decisiones empresariales que, según la acusación, habrían sido realizadas en su perjuicio.

Entre los puntos señalados, se investiga si existieron movimientos de activos, cesiones de acciones y administración de empresas familiares sin el consentimiento o participación de una de las herederas, lo que podría configurar distintos tipos de delitos económicos, entre ellos estafa y administración fraudulenta.

La investigación busca determinar si estas operaciones respondieron a una estrategia deliberada para concentrar el control del patrimonio familiar en manos de algunos integrantes, en detrimento de otros, lo que constituye el núcleo de la disputa judicial.

En este contexto, la respuesta del fiscal Piérola cobra relevancia, ya que apunta a sostener la validez de la investigación en curso y a evitar que los planteos de la defensa frenen un expediente que analiza presuntas maniobras complejas en torno a bienes y sociedades de la familia Etchevehere.