Milei respaldó a Adorni tras las nuevas revelaciones de su casa en un country

El presidente Javier Milei respaldó públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica judicial por las refacciones en su vivienda de un country bonaerense. Lo hizo a través de reposts en la red social X, donde compartió mensajes de dirigentes cercanos que cuestionaron las acusaciones contra el también vocero del Gobierno.
Entre las publicaciones replicadas por el mandatario se destacó la de la diputada Lilia Lemoine, quien defendió a Adorni y apuntó contra quienes impulsaron las denuncias. La legisladora hizo referencia a la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia haber recibido pagos en efectivo por trabajos realizados en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.
Según fuentes judiciales, Tabar declaró que Adorni le habría abonado unos 245 mil dólares en efectivo por distintas obras, que incluyeron modificaciones estructurales y la construcción de una pileta con una pequeña cascada en el jardín. El testimonio fue presentado ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, Lemoine buscó relativizar algunos de los elementos que tomaron estado público, en particular la mención a la cascada, que se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso. En su publicación, cuestionó la forma en que se instaló el tema y criticó a dirigentes opositores. El posteo que compartió el Presidente incluía además una comparación difundida en redes entre imágenes de la vivienda atribuida a Adorni y propiedades de otros dirigentes políticos, en un intento por poner en discusión la magnitud de las obras señaladas. La causa judicial se apoya en el testimonio de Tabar, quien sostuvo que la contratación se habría acordado en septiembre de 2024. Según su declaración, el presupuesto original fue ajustado con el correr de los trabajos y las modificaciones realizadas durante la obra, que se extendió por varios meses. Fuente: Ámbito Financiero.
Según fuentes judiciales, Tabar declaró que Adorni le habría abonado unos 245 mil dólares en efectivo por distintas obras, que incluyeron modificaciones estructurales y la construcción de una pileta con una pequeña cascada en el jardín. El testimonio fue presentado ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese contexto, Lemoine buscó relativizar algunos de los elementos que tomaron estado público, en particular la mención a la cascada, que se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso. En su publicación, cuestionó la forma en que se instaló el tema y criticó a dirigentes opositores.
El posteo que compartió el Presidente incluía además una comparación difundida en redes entre imágenes de la vivienda atribuida a Adorni y propiedades de otros dirigentes políticos, en un intento por poner en discusión la magnitud de las obras señaladas.
La causa judicial se apoya en el testimonio de Tabar, quien sostuvo que la contratación se habría acordado en septiembre de 2024. Según su declaración, el presupuesto original fue ajustado con el correr de los trabajos y las modificaciones realizadas durante la obra, que se extendió por varios meses.
Fuente: Ámbito Financiero.