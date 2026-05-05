Milei respaldó a Adorni tras las nuevas revelaciones de su casa en un country

El presidente Javier Milei respaldó públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica judicial por las refacciones en su vivienda de un country bonaerense. Lo hizo a través de reposts en la red social X, donde compartió mensajes de dirigentes cercanos que cuestionaron las acusaciones contra el también vocero del Gobierno.

Entre las publicaciones replicadas por el mandatario se destacó la de la diputada Lilia Lemoine, quien defendió a Adorni y apuntó contra quienes impulsaron las denuncias. La legisladora hizo referencia a la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia haber recibido pagos en efectivo por trabajos realizados en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.