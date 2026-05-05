Entre Vinos: una propuesta para descubrir la historia de las cepas entrerrianas a través de los libros

La Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de su Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura y su editorial institucional, Eduner, llevará adelante una nueva edición de la propuesta cultural "Entre Vinos: historia y presente de los vinos entrerrianos". El encuentro tendrá lugar este sábado 9 de mayo a partir de las 10 en el establecimiento vitivinícola Los Aromitos, situado en la zona de Camino a La Jaula, en la localidad de Colonia Ensayo.

Esta iniciativa tiene como propósito generar un espacio de divulgación que combine la tradición productiva de la provincia con la riqueza literaria local, permitiendo que el público profundice en el conocimiento de las cepas regionales mediante charlas con los propios hacedores del vino y lecturas seleccionadas del catálogo de la editorial universitaria.

La actividad es planificada como una experiencia integral que vincula el paisaje de las lomas entrerrianas con el análisis histórico y técnico de la actividad vitivinícola. Durante las dos horas previstas para el evento, los participantes podrán asistir a una charla abierta donde se abordará el pasado y el presente del sector en la provincia. Este relato histórico será complementado con la intervención de lectores locales que compartirán fragmentos de obras de autores fundamentales como Juan L. Ortiz, Juan José Manauta y Alberto Gerchunoff, cuyos textos forman parte del acervo editado por Eduner.

Esta conjunción entre literatura y producción se verá acompañada por una degustación de ejemplares elaborados por la Bodega Los Aromitos, permitiendo una aproximación sensorial a la temática tratada.

La organización dispuso que el acceso sea libre y gratuito, aunque debido a las características del predio los cupos son limitados. Para asegurar un lugar, se debe retirar una entrada física de manera anticipada en la sede de la editorial, ubicada en calle Andrés Pazos 406 de la ciudad de Paraná. Los horarios de atención para dicho trámite son los días hábiles, de 8:30 a 14:30. Los días martes, miércoles y jueves también se puede retirar por la tarde, en el horario de 15:30 a 18:30.

Desde la institución recordaron que no se permitirá el ingreso al viñedo sin la correspondiente entrada

Respecto al traslado hacia Colonia Ensayo, se han previsto dos modalidades para facilitar la llegada del público. Aquellos que decidan movilizarse en sus vehículos particulares solo deberán presentar la entrada física al momento de arribar al viñedo Los Aromitos el sábado por la mañana.

Por otro lado, se ofrecerá un servicio de colectivo, el cual partirá a las 9 desde la Plaza Alberdi de Paraná. Quienes opten por esta alternativa de transporte deberán realizar una inscripción previa obligatoria al momento de retirar su entrada en la sede de Eduner, ya que las plazas para el traslado también están sujetas a la capacidad del vehículo.