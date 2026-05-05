Destacan a Nogoyá porque sostiene un “nivel cercano a registros históricos de ejecución” en obra pública

En Nogoyá resaltaron la gestión del intendente Bernardo Schneider que, “en un contexto económico complejo”, sostiene el “nivel de ejecución cercano a registros históricos” en obra pública. “Gestión local, obra sostenida y un modelo basado en el esfuerzo compartido”, aseguraron desde el municipio.

“La retracción de recursos nacionales y provinciales ha impactado en la obra pública en todo el país, pero Nogoyá se posiciona como una excepción”, consideraron. Y agregaron que se debe a “una decisión política clara encabezada por el intendente Schneider, quien no solo apostó a redefinir la forma de gestionar, sino que también supo anticiparse a la crisis”.

“Lejos de frenar proyectos, la gestión impulsó desde el inicio un programa de ‘esfuerzos compartidos’, una herramienta que hoy se traduce en resultados concretos. Este esquema, basado en la confianza, el cumplimiento y la participación activa de los vecinos, permite sostener el ritmo de obra pública sin depender de financiamiento externo”, apuntaron.

“Es un sistema que funciona porque hay credibilidad: el vecino ve que la obra se hace y responde”, destacaron. “La lógica es clara: el Estado local planifica, ejecuta y garantiza, mientras la comunidad acompaña y se involucra como protagonista de los cambios en su barrio”.

Añadieron que “a esta visión se suma una administración ordenada de los recursos”. “En casi dos años y medio de gestión, el municipio logró reducir la planta de personal en cerca de un 10%, optimizando el funcionamiento del Estado local y fortaleciendo su capacidad de inversión en obras y servicios. Entre las intervenciones más relevantes se destacan obras estratégicas en la red de agua potable. La recuperación de la cisterna principal representa un avance clave para optimizar el servicio y asegurar el abastecimiento en distintos sectores. A esto se suma la obra de circunvalación, fundamental para ordenar el tránsito, mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano”.

En paralelo, mencionaron que “la gestión avanza con un programa sostenido de colocación de luminarias LED en distintos puntos de la ciudad, mejorando la seguridad, reduciendo el consumo energético y modernizando el espacio público. También se mantiene un plan de construcción de veredas, que impacta directamente en la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos”.

“Nogoyá es uno de los pocos municipios de la provincia que cuenta con un área específica de modernización, orientada a incorporar tecnología, optimizar la gestión y acercar el Estado a la ciudadanía. En ese marco, se desarrolló un sistema automatizado de atención al vecino que funciona las 24 horas y ya ha superado las 20 mil consultas. Además, se promueve la capacitación en robótica para niños y jóvenes, generando oportunidades y preparando a las nuevas generaciones para los desafíos del mundo digital”, puntualizaron.

Por último, señalaron que “con una combinación de obra pública sostenida, administración eficiente, participación ciudadana y apuesta a la innovación, la gestión de Bernardo Schneider demuestra que, incluso en tiempos adversos, es posible sostener el ritmo de trabajo, cumplir con los vecinos y proyectar una ciudad con futuro”.