Revelan que Manuel Adorni se alojó en un exclusivo hotel all inclusive de Gualeguaychú

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien se encuentra envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, estuvo alojado en un exclusivo Hotel de Campo y all inclusive en la ciudad de Gualeguaychú en dos ocasiones: durante 2024 y 2025 según publicó Ahora El Día.

Una fuente confirmó al portal que el funcionario visitó la localidad entrerriana exactamente en la misma época durante los últimos dos años, acompañado por su grupo familiar. Su visita se dio en el marco de una “escapada” de descanso, y la elección del complejo cerrado respondió a la intención de pasar desapercibido.

Ambos viajes se concretaron durante un fin de semana. La estadía de Adorni y su familia se extendió de viernes a domingo, y por el servicio de tres días y dos noches habría abonado una suma cercana a un millón y medio de pesos, correspondiente al plan familiar.

Actualmente, existe un profundo hermetismo para brindar información detallada sobre las visitas. Sin embargo, se pudo confirmar que el funcionario nacional habría requerido a los administradores del lugar una “reserva total” sobre su estadía en Gualeguaychú.