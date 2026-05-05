Nuevo trailer de La Odisea: así es la película épica que preparan Cristopher Nolan y Matt Damon

El nuevo tráiler de La Odisea, la esperada película de Christopher Nolan, ya está disponible y confirma que se trata de uno de los grandes estrenos del año. La producción, protagonizada por Matt Damon, reinterpreta el clásico poema de Homero con un enfoque más crudo y realista, fiel al estilo del director tras el éxito de Oppenheimer.

El adelanto, presentado por Universal Pictures en televisión estadounidense, muestra una apuesta estética ambiciosa: escenarios naturales, acción física y un tono oscuro que se aleja del uso excesivo de efectos digitales. La historia vuelve a centrarse en Odiseo, el rey de Ítaca, y su largo y peligroso regreso tras la Guerra de Troya.

En las primeras imágenes se ve a Damon en un rol exigente, enfrentando criaturas mitológicas y situaciones límite, en un viaje que combina supervivencia, estrategia y resistencia. La narrativa apunta a ser más visceral que otras versiones del mito, con una impronta más cercana al cine bélico que a la fantasía clásica.

El reparto suma nombres fuertes que refuerzan el atractivo del proyecto. Anne Hathaway interpreta a Penélope, mientras que Tom Holland da vida a Telémaco y Robert Pattinson se pone en la piel del antagonista Antínoo. También aparece Charlize Theron como Circe, con una estética marcada por lo místico.

Otro de los puntos destacados del tráiler es el diseño del Cíclope, una de las criaturas más icónicas del relato. La producción combina efectos prácticos con tecnología digital para lograr un resultado más tangible, en línea con la filosofía de Nolan de priorizar lo físico por sobre lo virtual.

La película tiene fecha de estreno prevista para julio y se perfila como uno de los grandes tanques de taquilla del año, en competencia directa con otros títulos fuertes del cine comercial. Todo indica que La Odisea no solo apunta a ser un espectáculo visual, sino también una reinterpretación moderna de una de las historias más influyentes de la literatura.

Uno de los aspectos más comentados de La Odisea es su apuesta tecnológica. La película fue filmada íntegramente con cámaras IMAX, algo inédito para una producción narrativa de esta escala. La decisión apunta a ofrecer una experiencia inmersiva total, especialmente en salas preparadas para este formato.

Nolan ya había anticipado su intención de llevar el lenguaje cinematográfico un paso más allá, y este proyecto parece ser la consolidación de esa búsqueda. El uso de locaciones reales, sumado a escenas de gran despliegue con extras y efectos prácticos, busca generar una sensación de realismo poco habitual en este tipo de historias.

En presentaciones recientes ante exhibidores, el director definió a La Odisea como “la historia”, destacando su vigencia a lo largo de más de 3.000 años. Con esa premisa, la película no solo apunta a atraer al público masivo, sino también a posicionarse como una obra que combine espectáculo, narrativa clásica y ambición cinematográfica.

Fuente: Noticias Argentinas.