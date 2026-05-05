El senador Favre le respondió al diputado Michel por sus críticas al gobierno por el conflicto con HIF Global

“Opinar y buscar impacto mediático es fácil”, afirmó de modo crítico el senador Ramiro Favre contra los dichos de Guillermo Michel.

El senador provincial por el Departamento Colón, Ramiro Favre, se refirió a las declaraciones del diputado nacional Guillermo Michel, y defendió el accionar del gobierno provincial y cuestionó la decisión de judicializar en la Argentina un tema de carácter binacional como el proyecto de HIF Global.

“Más que aportar soluciones, este tipo de denuncias generan confusión y falsas expectativas. Son acciones efectistas que no ayudan a resolver un tema complejo, que requiere responsabilidad y trabajo institucional”, sostuvo Favre restando valor a la intervención de la Justicia cuando hay conflicto entre las partes.

El legislador remarcó que el gobierno de Rogelio Frigerio está actuando con seriedad y con hechos concretos: “El gobernador puso el tema en agenda desde el primer momento, realizó gestiones a nivel nacional e internacional y llevó la preocupación de los entrerrianos a los ámbitos donde realmente se discuten estas cuestiones”, describió a través de un comunicado de prensa.

En ese sentido, destacó que Frigerio “incluso mantuvo instancias de diálogo con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, para plantear de manera directa la posición de la provincia y la necesidad de garantizar que cualquier proyecto se desarrolle con información, controles y transparencia”.

“Eso es defender a Entre Ríos: involucrarse, gestionar y anticiparse. No hacer presentaciones para la tribuna que no resuelven el problema”, reiteró su crítica por haber acudido a la Justicia.

En ese marco, advirtió: “Los entrerrianos ya sabemos, por experiencia, que la sobreactuación no conduce a soluciones. No repitamos errores: estos conflictos se abordan con firmeza y estrategia, no con gestos para la tribuna”, abundó.

Favre también apuntó contra el tono de las críticas: “Es fácil opinar desde afuera y buscar impacto mediático. Lo difícil es gobernar y hacerse cargo. Hoy hay un gobierno que no mira para otro lado y que está defendiendo los intereses de la provincia con responsabilidad”.

Finalmente, cerró: “Entre Ríos no necesita dirigentes que agiten conflictos para posicionarse, sino dirigentes que trabajen en serio para resolverlos”.