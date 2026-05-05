Obras en la ruta 23 obligan a rediseñar la circulación entre los departamentos Uruguay y Colón

La reactivación de la obra de pavimentación sobre la Ruta Provincial 23, en el tramo que conecta los departamentos Uruguay y Colón, avanza con nuevas intervenciones que implican cambios significativos en la circulación.

Desde esta semana, se ejecutan trabajos para la construcción de una rotonda en el sector conocido como “La Ermita”, en jurisdicción de la localidad de 1º de Mayo, lo que obliga a implementar un esquema especial de tránsito que se extenderá durante varios meses.

La obra, que está a cargo de la empresa Dos Arroyos, forma parte de un proyecto más amplio de mejora de la traza vial, clave para la conexión regional. Tras haber permanecido paralizada prácticamente medio año, los trabajos fueron retomados en febrero pasado y desde entonces muestran avances en distintos frentes.

Como consecuencia directa de estas tareas, se encuentra interrumpida la salida habitual desde Mayo hacia Villa Elisa en el punto intervenido, por lo que el tránsito debe ser redirigido por caminos alternativos.

La logística dispuesta contempla distintas opciones según las condiciones climáticas: en jornadas de lluvia se recomienda circular exclusivamente por las trazas de las colonias 3 de Febrero o La Matilde, mientras que en días secos se habilitan recorridos por la salida hacia San José, compartiendo el tránsito con vehículos de carga, o bien mediante un desvío hacia Pronunciamiento.

El nuevo esquema responde a la necesidad de garantizar tanto la continuidad de la obra como la seguridad de quienes transitan por la zona, en un corredor que resulta estratégico para la vinculación entre localidades de ambos departamentos.

Desde la Municipalidad de 1º de Mayo se insiste en la importancia de respetar las indicaciones y extremar las precauciones al circular, en un contexto de obra que modificará de manera transitoria las condiciones habituales de circulación.

Antecedentes y financiamiento

La obra fue licitada mediante la licitación pública nacional Nº 26/2021, convocada en octubre de 2021 por de Vialidad. Fue adjudicada a Dos Arroyos y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Según el último reporte difundido en abril de 2025, el proyecto presentaba un avance físico de entre el 22 y el 26 por ciento, con ejecución de base y carpeta asfáltica, terraplenes, obras hidráulicas, desagües y accesos urbanos.

No obstante, el decreto nacional Nº 463/2025, fechado el 7 de julio del año pasado, dispuso la disolución del Fondo Fiduciario Federal y el traspaso de su administración al Ministerio de Economía de la Nación, situación que derivó en la paralización de los trabajos hasta su reciente reactivación.

Detalles del proyecto

La intervención contempla distintos tipos de mejoras a lo largo de 25.842,61 metros, incluyendo variantes y desvíos para tránsito pesado en zonas urbanas.

En ese marco, se destaca el avance del desvío para tránsito pesado en Pronunciamiento, una obra estratégica para optimizar la circulación y fortalecer el movimiento productivo en los departamentos Uruguay y Colón.

La pavimentación de la ruta 23 es considerada clave para mejorar la conectividad regional y potenciar el desarrollo económico de las localidades involucradas.

(Fuente: El Entre Ríos)