Gonzalo Sanz Cerbino llega a Paraná con una agenda de actividades para este fin de semana

El doctor en historia e investigador del Conicet, Gonzalo Sanz Cerbino, arribará a la ciudad de Paraná para encabezar la presentación de su reciente obra titulada Los Golpistas, en un encuentro programado para este viernes 8 de mayo a las 18. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Ernesto Bavio y Courreges, contando con la participación especial de Cristian Wilson, magíster en Historia Económica y becario doctoral del Ines-Uner/Conicet.

La jornada apunta a propiciar un espacio de debate académico y social sobre las investigaciones históricas del autor que permiten profundizar en el análisis de los procesos políticos que aborda el libro.

Además de su labor como docente y Doctor en Historia, Sanz Cerbino se desempeña como Investigador Independiente del Conicet y ocupa el cargo de Secretario General Adjunto de ATE Conicet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su trabajo se vincula estrechamente con el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales y la editorial Ediciones ryr, sellos que acompañan la difusión de esta obra.

La presencia de Cristian Wilson como invitado añade un condimento más dada su formación en políticas económicas y su pertenencia al instituto de investigación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La agenda del autor en la capital entrerriana prevé una serie de intervenciones que buscan vincular la investigación académica con la discusión política de actualidad. En este sentido, Sanz Cerbino iniciará sus actividades el viernes por la mañana con una charla técnica en la Universidad Nacional de Entre Ríos, dirigida a la comunidad universitaria.

Posteriormente, tras la presentación de Los Golpistas, el cronograma continuará el día sábado 9 de mayo a partir de las 17, nuevamente en el Almacén de los 33. En esta segunda jornada, el eje de la convocatoria se desplazará hacia el análisis de la coyuntura nacional bajo la consigna "Una alternativa frente a la crisis", donde se expondrán las propuestas políticas del espacio Vía Socialista.

Durante las presentaciones, el público tendrá la posibilidad de adquirir ejemplares de la obra.

La actividad será libre y gratuita.