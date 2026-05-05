Trabajadores de Centros de Salud nucleados en ATE realizaron volanteada de protesta en Paraná

La comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos acompañó este martes por la mañana a los trabajadores de Centros de Salud de Paraná en una jornada de visibilización de la protesta que llevan adelante.

En ese marco, efectuaron una volanteada en la intersección de calles Blas Parera y Churruarín para difundir la crítica situación que atraviesan. Entre los puntos de reclamo explicitaron:

- sueldos estancados y salarios que no alcanzan

- no a la reforma previsional y en defensa de las jubilaciones

- falta de recurso humano y sobrecarga laboral: servicios colapsados y trabajadores agotados

- pases a planta ya: para tener planteles óptimos y estables

- por un sistema de salud pública que responda a las necesidades de la comunidad