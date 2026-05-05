Un entrerriano enfrentará un juicio en Santa Fe por lavado de dinero y falsificación de tarjetas

Por el caso, fue detenido un exasesor del Concejo Municipal, identificado como Yamil “Turco” Benavidez, oriundo de Diamante, investigado por los delitos de intermediación financiera no autorizada, defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa, falsificación de tarjeta de débito y lavado de activos.

Además serán juzgadas otras cinco personas: la contadora María Laura Miassi, pareja de Benavidez en su momento; Carlos Quartucci, quien era socio comercial del arbolito detenido; y Raúl Mamonellas y Juan Emilio Gastaldo, ambos señalados como los vendedores de los dólares que ofrecía la cueva financiera.

El futuro debate tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y será ante los jueces Luciano Homero Lauría (presidirá), José María Escobar Cello y el magistrado rosarino, Ricardo Moises Vázquez.

Según fuentes tribunalicias, el juicio comenzará el 5 de agosto próximo, a partir de las 8.30, y se extenderá por lo menos hasta el 20 del mismo mes, fecha en la que está previsto que se conozca el veredicto del tribunal.

La acusación, en tanto, estará representada por el fiscal general, Martín Suárez Faisal, mientras que los imputados serán asistidos por distintas defensas. Entre ellas, Ignacio Alfonso Garrone, en defensa de Benavidez y Clara Vázquez por la contadora Miassi.

El descubrimiento de la cueva financiera

El hallazgo de la cueva financiera de Benavidez remonta al 12 de septiembre del 2023, cuando los entonces detectives la Agencia de Investigación Criminal (hoy Policía de Investigaciones) hicieron un allanamiento que tenía como objetivo recuperar una serie de electrodomésticos pertenecientes a un inquilino que alquiló un departamento ubicado en calle Sara Pinasco de Julierac al 1700, en el corazón del Puerto.

Sin embargo, cuando los policías ingresaron al inmueble hallaron -además de los artefactos que buscaban- una mesa de dinero que tenía $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales. Además, fueron encontradas 39 tarjetas de débito del banco Santander que estaban a nombre de distintas personas, hecho que causó mucha atención en los investigadores policiales.

Ante el descubrimiento, los policías informaron el procedimiento al fiscal en turno, Walter Rodríguez, y desde entonces se inició una causa judicial que terminó con Benavidez preso y destapó el funcionamiento de una serie de cuentas fantasmas creadas a partir del robo de identidades de personas que residían en zonas muy humildes de Santa Fe y Santo Tomé.

Fuente: Aire de Santa Fe.