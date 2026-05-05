El actor y dramaturgo Santiago Marcos estrena su nueva obra unipersonal en la sala Saltimbanquis

La cartelera teatral de la ciudad de Paraná suma una propuesta novedosa con el estreno de "Autor de baño", un espectáculo escrito e interpretado por el actor Santiago Marcos bajo la dirección general de Juan Carlos Izaguirre. Las primeras funciones de este unipersonal tendrán lugar los días viernes 9 y sábado 9 de mayo a las 20:30 en el espacio cultural Saltimbanquis, ubicado en calle Feliciano 546.

El iniciativa busca presentar al público un nuevo oficio escénico a través de una serie de relatos cortos que transitan por el humor y a partir de los cuales surgen situaciones cotidianas que derivan en reflexiones sobre la angustia y los vínculos personales. El personaje de la obra utiliza el espacio del baño como metáfora de la intimidad y el desahogo emocional.

El espectáculo se estructura a partir de textos breves que inicialmente presentan un tono divertido y afectuoso, pero que progresivamente se ven alterados por la aparición de personajes y escenarios singulares, como una psicóloga, una cabaña junto a un lago y un caballo desbocado. Según la descripción técnica de la obra, estos elementos funcionan como disparadores para abordar temáticas más profundas, como los desencuentros amorosos y el fracaso de las convenciones sociales, representadas en la figura de un show de chistes que no logra su cometido.

Detrás de la interpretación de Santiago Marcos se encuentra un equipo de trabajo en el que participan Raúl Dayub, a cargo de la asistencia de dirección, Camila Rufiner estuco a cargo del diseño de escenografía y la realización de objetos, Andrea Fontelles a cargo del vestuario, Nicolás Gassmann en el diseño de iluminación, Milagros Balcar en la gestión de redes sociales y Florencia Gaitán en el diseño gráfico del proyecto.

Además de las funciones de estreno en la capital provincial, se confirmó que el espectáculo tendrá una nueva presentación el día sábado 16 de mayo a las 21 en el espacio cultural De las Maravillas, situado en Los Jacarandaes 368 de Oro Verde.

Las entradas para las funciones tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse de manera anticipada al 343 4179998 (Paraná) o al 343 5432032 (Oro Verde).