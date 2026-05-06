Svetlana Alexiévich: “Hay que dejar por escrito la locura de hoy"

Svetlana Alexiévich recibe el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2026, este lunes en Barcelona, de manos del director de El País, Jan Martínez Ahrens.

La Nobel de Literatura bielorrusa al recibir el Premio Ortega y Gasset de Periodismo reivindica el papel de los periodistas para dejar testimonio: “Tenemos que ir en búsqueda de testigos, allí donde ellos estén”.

Quisiera dedicar este premio a todos los colegas y amigos que me han ayudado a estar aquí hoy. Porque sin amigos no se llega muy lejos.

En este mundo se ha acumulado el odio y tenemos que ser sinceros: no nos hemos dado cuenta de cómo ha ocurrido. Actualmente estoy escribiendo un libro, donde hago preguntas a muchas personas del espacio postsoviético. Una de ellas es esta: “¿En qué momento el fascismo ha penetrado en nuestra vida?”.

No tenemos respuesta. Después de que Vladímir Putin lo haya destruido todo y (se anexionase) Crimea la violencia ha adquirido el derecho a existir y no sabemos cómo responder.

Los testigos son hoy los protagonistas porque solo ellos pueden decirnos lo que pasa. Cuando estaba escribiendo el libro sobre Chernóbil me llamó el piloto de uno de los helicópteros responsables de tirar arena encima del reactor nuclear. Entonces se creía que si se hacía eso, el reactor pararía y cesaría su actividad. Pero no fue así. Es más, eso extendió más la radiación.

Le urgía verme, porque creía que sus horas estaban contadas. Cuando nos encontramos, vi que ya no era una persona, era la sombra de la persona que un día fue. Le estaba comiendo por dentro el cáncer de Chernóbil. Entonces me comentó algo que recordaré el resto de mi vida.

Me dijo: “Svetlana, por favor, apunte y grabe lo que le voy a contar. Puede que yo no entendiera lo que vi y puede que usted tampoco lo entienda. Pero por favor, que queden estas palabras escritas”.

Me parece que hoy los periodistas tenemos que dar testimonio. Tenemos que ir en busca de esos testigos, allá donde quiera que estén. Y quizá nosotros, al igual que ellos, no entendamos la locura nuestros días. Pero tenemos que dejar constancia.

También quisiera confesar mi amor por España. Recuerdo aún cuando estaba en la facultad de Periodismo. Nos dijeron que teníamos que escoger una segunda lengua. Éramos 70 personas y 50 de ellos escogimos el español. Eso dice mucho sobre la idea de España que teníamos en la cabeza. Seguramente, esas personas ya no están hoy, porque Putin ha comprado Rusia. Nos compra y paga para que maten.

Y aquí volveré otra vez. La voz solitaria es muy débil. Necesitamos un coro lleno de voces de personas para aplacar esa oscuridad y locura que se está expandiendo y está viniendo de todos lados.

Además, quisiera agradecer a Pilar Bonet [excorresponsal de EL PAÍS en Moscú], porque ella ha sido la responsable de que yo esté enamorada de el periódico EL PAÍS. Siempre necesitamos a alguien en nuestra vida que nos dirija hacia el amor.

A lo largo de mis 30 años de trabajo, me he enfrentado con material muy duro. Y las personas que han sufrido mucho no lloran: hablan muy bajito y hablan sobre el amor. Intento reflejarlo en mis libros. Pero el amor es aún más misterioso que el odio. El mal se apodera rápidamente de las personas. Entonces, aún tenemos muchas lecciones que aprender del amor.

Muchísimas gracias.

(Discurso íntegro de la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich, autora de obras como ‘Voces de Chernóbil’ y ‘Los muchachos de zinc, voces soviéticas de la guerra de Afganistán’, en la ceremonia de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo 2026).

Fuente: El País.