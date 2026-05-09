Pozner lideró la clasificación del TC Pista en Termas de Río Hondo

Este sábado, la acción correspondiente al TC Pista se dio cita en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo. En ese escenario, los pilotos de la categoría telonera de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC) buscaron el mejor registro posible rumbo a la final.

En el desarrollo de los entrenamientos Thomas Pozner adelantó que sería protagonista destacando en el primer ensayo con el primer puesto (en el segundo terminó 14°). Y fue así que en la clasificación registró un tiempo de un minuto, 33 segundos y 853 milésimas que resultó insuperable.

El segundo lugar fue para Gabriel Gandulia, a 43 milésimas, y el tercero quedó en manos de Juna Gallo, a 87 milésimas. Así se completó el 1-2-3 de Ford que lideró Pozner, aunque no podrá disfrutarlo. Esto se debe a que deberá cumplir con una sanción que lo llevará a partir desde el último lugar de la serie de la que participará mañana.

La primera de las baterías clasificatorias será a las 9.15, liderada por Gandulia y con Eugenio Provens como escolta. La segunda serie iniciará a las 9.40 y tendrá a Gallo como líder, seguido por Nicanor Santilli Pazos. Mucho deberá remontar el ramirense Manuel Borgert, que terminó 14° en la clasificación y partirá desde el séptimo lugar en su serie.

Clasificación | TC Pista | Fecha 5 (en Termas de Río Hondo)

1°) Thomas Pozner (Ford): 1’33”853/1000.

2°) Gabriel Gandulia (Ford): a 43/1000.

3°) Juan Gallo (Ford): a 87/1000.

4°) Eugenio Provens (Dodge): a 286/1000.

5°) Nicanor Santilli Pazos (Ford): a 288/1000.

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14°) Manuel Borgert (Ford): a 1”367/1000.