Belgrano le ganó el clásico a Talleres y sigue en carrera

El partido del día en el inicio de los playoff de la Liga Profesional se desarrolló en el estadio Mario Kempes. Talleres recibió a Belgrano en una edición definitoria del clásico cordobés. El árbitro del juego por los octavos de final fue Darío Herrera, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo.

Belgrano tuvo la apertura del marcador en una jugada que surgió por la banda izquierda. Francisco González Metilli sacó un remate bajo que Guido Herrera devolvió con un rebote largo. Desde el costado izquierdo llegó el pase bajo para Lucas Passerini, que aguantó la presión de su marcador y definió para el 1-0 a los 13. Sin embargo, el gol fue anulado por offside de Passerini en el origen de la llegada, cuando cedió el balón hacia la izquierda para González Metilli.

En el partido no sucedía mucho hasta que Talleres tuvo la primera aproximación en los pies de Rick Lima. El atacante encaró en diagonal de izquierda al centro y sacó un remate colocado hacia el lado izquierdo de Thiago Cardozo, que con una buena estirada envió el remate al tiro de esquina.

En una jugada de pelota parada pudo llegar el primero de la T. El balón cayó al área y tras un primer toque quedó en poder de Augusto Schott que sacó un potente disparo. El balón dio en el travesaño y picó en el área chica antes de ser rechazado por el fondo visitante.

Un lateral desde la izquierda abrió el marcador ya en el complemento. Adrián Spörle jugó el balón para González Metilli, que envió el pase al área para Passerini. El centrodelantero aguantó el balón y jugó de taco nuevamente para González Metilli, que definió a la derecha de Guido Herrera y puso el 1-0 parcial a los tres minutos.

Talleres tuvo rápidamente la chance del empate en un ataque que avanzó desde el centro hacia la derecha. Schott tomó el balón en el borde del área y sacó un potente disparo que Cardozo rechazó al tiro de esquina. El equipo de Carlos Tévez tenía las chances, aunque el Pirata parecía jugar mejor.

Lucas Zelarayán amplió la ventaja para el equipo visitante luego de encabezar un contragolpe por el costado izquierdo y recibir una fuerte falta de Alexandro Medina. La ventaja para el Celeste fue que el defensor del equipo cordobés debió irse expulsado tras esa patada.

Con uno menos, Talleres se desbalanceó buscando el empate a toda costa y Belgrano contó con numerosos contragolpes, todos mal resueltos por sus jugadores. En uno de los más claros, Zelarayán distrajo con la posibilidad de jugar el balón para Passerini por el costado derecho y decidió jugar para Mateo Cáceres en la izquierda. El mediocampista no le ganó el mano a mano a Herrera, que salió a tiempo para evitar el segundo gol.

Valentín Depietri tuvo la siguiente llegada para el anfitrión en una jugada en la que tomó el balón por la banda izquierda y encaró hacia el centro. Su remate de derecha buscó el costado izquierdo del arco de Cardozo, pero le faltó rosca para meterse: se fue desviado.

En otro de los contragolpes que tuvo a favor, Lisandro López condujo el ataque y pasó hacia la izquierda para Zelarayán, que no pudo superar a Herrera en el mano a mano: otra vez el duelo quedó en manos del arquero local.

Sobre el final, Guido Herrera y Lucas Passerini iniciaron una discusión que terminó con ambos jugadores expulsados. De esta manera, Talleres tuvo a Ortegoza en el arco por algunos instantes, ya que había agotado las variantes; mientras que el Pirata, que acabó ganando el juego, perdió a Passerini para los cuartos de final.

Con la victoria, el Pirata se aseguró continuar en la competencia, por la que enfrentará a Unión de Santa Fe, que venció como visitante a Independiente Rivadavia. El encuentro se jugará en el estadio Julio César Villagra.

-SÍNTESIS-

Talleres 0-1 Belgrano.



Gol:

3’ST: Francisco González Metilli.



Expulsado:

33’ST: Alexandro Maidana (TAL).

49’ST: Guido Herrera (TAL).

49’ST: Lucas Passerini (BEL).



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Giovanni Baroni; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima; Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tévez.



Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Lisandro López, Leonardo Morales, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:ET: ingresó Valentín Depietri por Diego Valoyes (TAL).

11’ST: ingresó Juan Sforza por Giovanni Baroni (TAL).

25’ST: ingresó Mateo Cáceres por Franco Cristaldo (TAL).

25’ST: ingresó Ulises Ortegoza por Matías Galarza (TAL).

28’ST: ingresó Franco Vázquez por Santiago Longo (BEL).

28’ST: ingresó Alcides Benítez por Agustín Falcón (BEL).

28’ST: ingresó Juan Velázquez por Francisco González Metilli (BEL).

37’ST: ingresó Valentín Davila por Augusto Schott (TAL).

44’’ST: ingresó Alexis Maldonado por Emiliano Rigoni (BEL).



Amonestados:

28’PT: Agustín Falcón (BEL).

7’ST: Valentín Depietri (TAL).

9’ST: Santiago Longo (BEL).

17’ST: Ronaldo Martínez (TAL).

49’ST: Lisandro López (BEL).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Mario Kempes.

Video: Liga Profesional.