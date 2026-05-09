Matías Rossi ganó su segunda clasificación del 2026 en el Turismo Carretera

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la quinta fecha del Turismo Carretera. En el autódromo de Termas de Río Hondo, los pilotos que forman parte de la máxima se midieron con sus vehículos para determinar el ordenamiento de las series clasificatorias del domingo.

En ese marco y tras destacarse en los entrenamientos, Matías Rossi se estableció como protagonista de la clasificación. El Misil registró un tiempo de un minuto, 32 segundos y 436 milésimas para quedarse con una nueva clasificación, segunda de la temporada para él, y consolidarse como candidato a dar pelea.

El experimentado piloto de Del Viso fue seguido por el poleman más joven de la historia del TC, Marco Dianda, que fue apenas 24 milésimas más lento que el de Toyota. El tercer puesto fue para Mauricio Lambiris. Entre los entrerrianos destacó Mariano Werner, que clasificó en el quinto lugar, a 119 milésimas de Rossi.

Nicolás Bonelli, de Concepción del Uruguay registró como mejor vuelta un tiempo que fue 574 milésimas más lento que el de Rossi. Es por este motivo que terminó en el 18° lugar y tendrá que remontar en las series clasificatorias de este domingo.

Las series clasificatorias de este domingo en el TC comenzarán a las 10.10 con el desarrollo de la primera batería liderada por Rossi. La segunda será a las 10.35 con Dianda como puntero y la tercera iniciará a las 11 con Lambiris como puntero. La quinta final del torneo, en tanto, comenzará a las 14 y será al mejor de 25 vueltas o 50 minutos como máximo.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 5 (en Termas de Río Hondo)

1°) Matías Rossi (Toyota): 1’32”436/1000.

2°) Marco Dianda (Dodge): a 24/1000.

3°) Mauricio Lambiris (Ford): a 30/100.

4°) Christian Ledesma (Chevrolet): a 109/1000.

5°) Mariano Werner (Ford): a 119/1000.

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18°) Nicolás Bonelli (Ford): a 574/1000.